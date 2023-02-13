Общество

Псковская область заняла 56 место в рейтинге регионов по качеству жизни

Псковская область заняла 56 место в рейтинге регионов России по качеству жизни в 2022 году, следует из данных РИА Новости.

Рейтинговый балл Псковской области в 2022 году составил 47,007, в 2021 году — 44,647. В 2021 году регион находился на 54 месте.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место - Санкт-Петербург;

7 место - Ленинградская область;

8 место - Калининградская область;

35 место - Мурманская область;

52 место - Новгородская область;

57 место - Вологодская область;

69 место - Республика Коми;

73 место - Республика Карелия;

75 место - Ненецкий автономный округ;

76 место - Архангельская область.

В 2022 году качество жизни в большинстве российских регионов выросло. Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На нижних строчках расположились Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва. Нет данных по четырем новым регионам России - Донецкой и Луганской народным республикам, Запорожской и Херсонской областям.

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При расчете рейтинга проводился анализ 67 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

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Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов регионов РФ по всем анализируемым группам. Рейтинговый балл группы определялся путем агрегирования рейтинговых баллов показателей, входящих в группу.

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При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава, Минфина России, ЦБ РФ, другие открытые источники. При составлении рейтинга использовались последние доступные на момент расчета данные – показатели 2021-2022 годов.