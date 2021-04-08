Спорт

Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию обеспечили столами для настольного тенниса

Столы для игры в настольный теннис передал в Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию вице-спикер Псковского областного Собрания, региональный координатор проекта «‎Единой России» «‎Детский спорт» Юрий Сорокин. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, подарок школе парламентарий вручил сегодня, 9 апреля.

«Чтобы популяризировать настольный теннис в Пскове и прививать у наших детей любовь к занятию спортом, мы закупили партию столов для этой игры, и уже начали распределять их по школам города. Вчера первые 5 столов мы передали в школы №25 и №26 Псковского педагогического комплекса, а сегодня передали 3 стола инженерно-лингвистической гимназии», - сообщил парламентарий, который также является председателем городской Федерации тенниса.

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Директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии Татьяна Светенко поблагодарила депутата за подарок. «В нашей школе настольный теннис очень популярный вид спорта - причем в него играют как дети, так и взрослые. У нас было несколько теннисных столов, которые мы перевезли из старого здания школы. Однако, они совсем уже пришли в негодность их несколько раз ремонтировали, поэтому мы очень рады, что теперь у нас появились такие качественные, добротные столы. Думаю, что теперь и количество играющих в настольный теннис у нас в школе увеличится», - сказала она.

Юрий Сорокин отметил, что дети, желающие профессионально заниматься настольным теннисом, могут записаться на занятия в клуб «Nordman»: все тренировки бесплатные. Они проводятся 4 раза в неделю. Сейчас клуб формирует списки ребят, которые начнут заниматься этим видом спорта с сентября.