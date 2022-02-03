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Спорт

В Пекине официально открыли зимнюю Олимпиаду

04.02.2022 18:19|ПсковКомментариев: 0

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил об открытии XXIX зимних Олимпийских игр в Пекине. После выступления функционера начался праздничный фейерверк. Церемония открытия Игр прошла на Национальном стадионе в Пекине, известном как «Птичье гнездо». Постановщиком шоу стал китайский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист Чжан Имоу. Общей концепцией мероприятия стало знакомство с историей Китая, сообщает Об этом сообщает «Лента.ру»..

В параде спортсменов приняли участие представители команды Олимпийского комитета России (ОКР). Ее знаменосцами были хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Первые соревнования на Олимпиаде в Пекине начались в среду, 2 февраля. Зимние Игры продлятся до 20 февраля.

Источник: Псковская Лента Новостей
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