Спорт

В Пекине официально открыли зимнюю Олимпиаду

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил об открытии XXIX зимних Олимпийских игр в Пекине. После выступления функционера начался праздничный фейерверк. Церемония открытия Игр прошла на Национальном стадионе в Пекине, известном как «Птичье гнездо». Постановщиком шоу стал китайский кинорежиссер, актер, продюсер и сценарист Чжан Имоу. Общей концепцией мероприятия стало знакомство с историей Китая, сообщает Об этом сообщает «Лента.ру»..

В параде спортсменов приняли участие представители команды Олимпийского комитета России (ОКР). Ее знаменосцами были хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

Первые соревнования на Олимпиаде в Пекине начались в среду, 2 февраля. Зимние Игры продлятся до 20 февраля.