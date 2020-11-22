Туризм

Советская набережная в Пскове вошла в число самых красивых улиц России

Советская набережная в Пскове вошла в число самых красивых улиц России по версии известного блогера Ильи Варламова.

Фото: Илья Варламов, Livejournal

«Советская набережная в Пскове меньше всего похожа на советскую. Сама она (во всяком случае, издали) вызывает, скорее, ассоциации с европейским городом, а еще с нее открываются отличные виды на Псковский Кром», - написал он в Livejournal.

Самыми красивыми улицами блогер также назвал улицу Никольскую в Астрахани, улицу Варварку в Москве, проспект Мира во Владикавказе, улицу Садовую в Рязани, улицу Ленина в Смоленске, улицу Водной Заставы в Выборге и многие другие.