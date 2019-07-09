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Смех сквозь слезы

09.07.2019 17:46|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Напомним, еженедельная передача выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Автор и ведущий - журналист, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Начинаем обзор событий общественно-политической жизни. Минувшая неделя была богата на громкие новости — одно включение псковских памятников культуры и истории в список всемирного наследия ЮНЕСКО чего стоит.

Этого решения псковская общественность ждала многие даже не годы, а десятилетия — тем интереснее наблюдать сейчас за обсуждением и выяснением, при ком из региональных руководителей эта работа началась и чей вклад тут был весомее. Однако оставим эти рассуждения для анализа коллег - специалистов в области охраны памятников истории. «Гонки по вертикали» - программа, посвященная прежде всего политике, вот о ней и будем говорить, отмечая главное и подводя итоги.

На днях завершился очередной парламентский сезон в областном Собрании депутатов. Перед тем как уйти на заслуженный отдых — в смысле: на каникулы - законодатели провели сессию и рассмотрели на ней порядка тридцати вопросов, в том числе весьма важных. Так, парламентарии внесли значительные коррективы в областной бюджет – доходы и расходы увеличены на три с лишним миллиарда рублей. Два миллиарда 300 миллионов из них — это дополнительные поступления из федерального центра. Впрочем, денег всё равно не хватает, и регионы просят рубля. На той же сессии депутаты приняли обращение в правительство России во главе с премьер-министром  Дмитрием Медведевым с просьбой увеличить области субсидии. Кроме того, депутатский корпус обсудил с главой регионального комитета по здравоохранению  Мариной Гаращенко ситуацию в псковской медицине.

Особо я отметил бы еще одну тему, прозвучавшую на сессии - речь о так называемом «деле псковских профсоюзов». На минувшей неделе в облсовпрофе и подведомственных ему учреждениях прошли обыски. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной предпринимательской деятельности.

Лидер профсоюзов, депутат областного Собрания Ульяна Михайлова заявила о политическом и экономическом нажиме на организацию.Как отмечают обозреватели, это дело, само по себе политическое, еще больше политизируется участниками процесса. Вот и на сессии в рамках «десятиминуток ненависти» этой темы коснулись оба взявших слова лидера региональных отделений партий. Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко лишь вскользь упомянул «дело профсоюзов», при этом назвал информацию об уголовном деле нелепой и выразил надежду на объективное расследование.

Выступивший следом председатель псковского отделения партии «Яблоко», депутат Лев Шлосберг в формулировках был жестче и категоричнее, происходящее он назвал произволом и выразил поддержку профсоюзам во главе с Ульяной Михайловой. Впрочем, по мнению некоторых наблюдателей, заступничество Шлосберга облсовпрофу не то, что не на пользу, а во вред — с учетом отношения к лидеру яблочников. Такого мнения придерживается руководитель фракции ЛДПР в областном Собрании Антон Минаков. Что до «дела профсоюзов», то либерал-демократ считает: «дыма без огня не бывает», началось следствие - надо дождаться, чем оно закончится. Так или иначе, областное Собрание депутатов не планирует реагировать на следственные действия в отношении Псковского облсовпрофа, о чем заявил председатель областного парламента, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Котов. «В соответствии с нашим законодательством, правоохранительные органы работают самостоятельно. У нас нет права вмешиваться в их работу», - пояснил лидер псковских единороссов. По его словам, «то, что председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова является депутатом областного Собрания, не имеет значения, так как у нее нет никакого иммунитета». В целом в поддержку коллеги в Собрании готовы высказаться единицы, пальцев одной руки тут будет много, а всего, напомню, депутатов 43. Но скоро будет 44 — и это я уже перебрасываю воображаемый мостик к теме грядущих выборов. О них и поговорим в следующем блоке нашей программы.

До единого дня голосования 8 сентября остается меньше двух месяцев, предвыборная кампания постепенно разгоняется — и едва ли не каждый день приносит новости.

Начнем с довыборов депутата областного Собрания по округу №2 (город Псков). Напомню, что тут на кону мандат, ставший вакантным после ухода из парламента бизнесмена  Яна Лузина. Желающих сесть в освободившиеся кресло семеро (к 18.00 воскресенья, когда заканчивался срок сдачи документов, все подали бумаги для регистрации), но вообще-то был еще и восьмой претендент. Партия «Родина» хотела выдвинуть своего. Ну то есть - как «своего»? Еще не так давно он был членом КПРФ — более того активистом. Правда, не в Пскове, где сейчас выборы, а в Великих Луках; в свое время был там даже депутатом гордумы, а теперь, повторюсь, был послан в областной центр.

- Ты как здесь оказался?

- Стреляли (фильм «Белое солнце пустыни»).

И вот так «совершенно случайно» совпало, что фамилия у этого рекрутированного «родинцами» из Великих Лук экс-коммуниста точно такая же, как и у выдвиженца партии «Единая Россия» на довыборах — бывшего вице-губернатора Псковской областиИгоря Максимова.

Да-да, выдвинутый «Родиной» пенсионер Александр Максимов — тот самый брутальный пассионарий, который несколько лет назад вначале дружил с тогдашним первым секретарем обкома КПРФ Александром Роговым, потом враждовал с ним и сеял смуту в рядах коммунистов.

И вот теперь «родинцы», которые ныне в оппозиции властям, неожиданно решили бросить экс-коммуниста против кандидата-единоросса. Но не получилось. Облизбирком отказал на том основании, что не были соблюдены требования федерального закона «О политических партиях» и устава организации. Господина Максимова выдвигал не уполномоченный на это орган регионального отделения «Родины». Партия попыталась обжаловать это решение, но безрезультатно — сегодня утром стало известно, что Центральная избирательная комиссия РФ оставила жалобу без удовлетворения. Подводя итог сказанному, отмечу: ситуация не нова — выдвижение кандидатов не уполномоченным на то партийным органом дорого стоило многим желавшим участвовать в выборах, и у нас в регионе и в целом по стране. Не нов и прием выдвижения однофамильцев, а то и полных тезок фаворитов на выборах — в расчете на то, что одни избиратели по ошибке поставят галку напротив «двойника», а другие, запутавшись в однофамильцах, решат отдать голос какому-то иному кандидату. В Псковской области подобное происходило не раз — на память приходит, как в начале 2000-х некий Сергей Гусаров перед днем голосования официально поменял свои имя и фамилию, став Алексеем Большаковым. В итоге на пост главы Псковского района претендовали тогда сразу трое Большаковых, был там еще и Александр.

Повторюсь — прием это не новый, и уже нашедший отражение в кинематографе. Помнится, в продолжении комедии «День выборов» был однофамилец кандидата, которого затягивали на выборы, - выглядело это в высшей степени забавно. Впрочем, комедию «День выборов» на старте избирательной кампании в Пскове мы вспоминаем частенько. Еще только этап выдвижения идет, а веселуха уже началась. Ранее обозреватели ПЛН отмечали, что на довыборах в гордуму наблюдается странное топталище представителей так называемой «несистемной оппозиции». Отсюда и приходят забавные новости. Кто же, спросите вы, придает серой политической жизни ярких красок? И я отвечу: «Конечно, Вася - ну кто его не знает».

Судя по сообщениям в соцсетях, сменивший бесчисленное количество партий и общественных объединений Василий Краснов  еще до того, как стать зарегистрированным кандидатом, начал распространять агитматериалы и просит денег на выпуск новых.

Короче, агитирует Василий за себя любимого. Причем, делает это весело, в чем-то даже карикатурно, в стилистике колоритного персонажа из той же кинокомедии о российской политике — технического кандидата  Игоря Цаплина, блистательно сыгранного спортивным комментатором Василием Уткиным.

Кандидат Цаплин: Я обычный человек: на завтрак люблю яичницу с колбасой. И вот - стакан крепкого, сладкого чая. Просто я такой же, как вы.

Вот и Василий Краснов убеждает: «Я обычный простой человек... живу в Пскове в простой квартире, хожу пешком, пользуюсь общественным транспортом». И т. д., и т. п.

Господин Краснов заявляет о себе как о «народном кандидате», что должно отличать его от других — он так и говорит: что отличает меня от других кандидатов.

Казус тут в том, что никаких кандидатов пока нет, и агитационный период не наступил. Ни здесь, ни на других выборах.

Цирк еще не приехал, а клоуны уже здесь. Лично мне интересно: господин Краснов, известный своей работой на выборах на подыгрыше у власти, сам решил так действовать или его об этом кто-то попросил?

Между тем процесс выдвижения кандидатов продолжается. В воскресенье прошел первый этап региональной конференции «Яблока».

Партия отправила своих людей на выборы глав четырех (из шести) районов. Второй этап конференции должен пройти на этой неделе, так что, видимо, будут названы и другие имена, но в целом представление о команде «Яблока» уже можно составить. Напомню, на довыборы в областное Собрание идет бард, врач скорой помощи  Артур Гайдук (эдакий псковский Розенбаум) — и в целом список «Яблока», если судить по фамилиям, напоминает советскую эстраду: есть там Пугачева (правда, не Алла, а Софья — как Ротару), да и свой Кузьмин, как известно, имеется.

Если серьезно, то обращает на себя внимание тот факт, что «Яблоко» отправляет кандидатов в те районы, где у оппозиции, по прогнозам экспертов, есть определенные шансы. Пустошка, Новоржев, Дно и, на мой взгляд, самое интересное - Пушкинские Горы, где Шлосберг и Ко выдвигают против действующего главы  Александра Баранова педагога с непростой депутатской судьбой Аркадия Васильева. Он был членом фракции «Единая Россия» в областном Собрании, а вот теперь идет от «Яблока». Обычно бывает по-другому: вначале - яблочник, потом - идет во власть, под флаги «Единой России». Как бы то ни было, ждем развития ситуации — посмотрим, сумеют ли выдвиженцы «Яблока» преодолеть барьеры и будут ли они зарегистрированы кандидатами. В прошлом году, напомню, всех «срезали» - партия оказалась вне гонки претендентов на кресла глав районов.

Продолжаем наблюдать за ходом кампании — уже в ближайшие часы имена своих кандидатов назовет ЛДПР, вероятно, будут еще новости от коммунистов.

Однако об этом уже в следующий раз. Наше время в эфире подошло к концу. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго!

Источник: Псковская Лента Новостей
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