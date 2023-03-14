Экономика

Псковские антимонопольщики в 2022 году взыскали почти 42 млн рублей штрафов

Управление Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области в 2022 году взыскало почти 42 млн рублей штрафов. Об этом руководитель регионального управления Ирина Белоконь сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По ее словам, в целом за 2022 год в ведомство поступило 1 227 обращений, жалоб и заявлений по основным направлениям деятельности.

«После рассмотрения установлено 251 нарушение на различных товарных рынках, к ответственности привлекли 134 юридических и должностных лиц. Сумма наложенных административных штрафов составила более 30 млн рублей, сумма взысканных с учетом предыдущих периодов - почти 42 млн рублей», - рассказала Ирина Белоконь.

Она добавила, что в 2022 году самые крупные штрафы накладывали за злоупотребление доминирующим положением и за заключение антиконкурентных соглашений. Так, за заключение одного антиконкурентного соглашения между организацией-монополистом и заказчиком был наложен административный штраф в размере более 13 млн рублей.