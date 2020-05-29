ЖКХ

УФАС: Тариф для псковского регоператора ТКО на 2020 год снова установлен с нарушениями

Тариф для регионального оператора ООО «Экопром» на 2020 год снова установлен с нарушениями. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в УФАС России по Псковской области.



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«ФАС России, рассмотрев материалы по формированию тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области ООО «Экопром», установила, что комитетом по тарифам и энергетике Псковской области в тариф на 2020 год были включены экономически не обоснованные затраты. В прошлом году комитет уже получал предписание ФАС, согласно которому был установлен факт завышенного тарифа на 2019 год, и госорган обязан был установить обоснованный тариф на 2020, за минусом незаконных сумм, включенных в тариф 2019 года. К сожалению, комитет не согласился с позицией центрального аппарата ФАС и в данный момент обжалует предписание в суде, а на 2020 год снова утверждены необоснованные тарифы», сообщили в управлении.

Псковские антимонопольщики считают, что комитет, устанавливая тарифы на основе документов, представленных региональным оператором, должен досконально проверить все расчеты. При этом он, как никто другой, должен быть заинтересован в формировании обоснованных тарифов.

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По итогам проверки законности установления тарифов 2020 года комитету по тарифам и энергетики вынесено следующее предписание ФАС:

произвести перерасчет и исключить экономически необоснованные расходы на транспортирование ТКО,

провести дополнительный анализ фактической численности персонала, непосредственно задействованного в деятельности организации, исключить излишние расходы на оплату труда.

проанализировать расходы на приобретение и эксплуатацию контейнеров, а также исключить из затрат 2020 года расходы на приобретение и содержание контейнеров в 2019 году.

Исключить необоснованные затраты и пересмотреть тариф на услугу регоператора по обращению с ТКО на 2020 год комитет по тарифам и энергетике Псковской области должен в срок до 1 июля 2020 года.

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«Понимаем важность этой реформы по вывозу мусора и действуем не вопреки, а в интересах населения. Тарифы должны быть законны, обоснованны, услуга оказана качественно. Надеемся, что в этом году Комитет по тарифам учтет предписания ФАС и приведет в соответствие действующий тариф на вывоз и утилизацию мусора», - сказала Ольга Милонаец.