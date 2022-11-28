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Вышедшую из строя запорную арматуру демонтировали на Запсковье

Вышедшую из строя запорную арматуру демонтировали на улице Звёздной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба предприятия «Псковские тепловые сети»

«Работы были запланированы сегодня с 9.00 до 15.00 и начались точно по этому графику. На данный момент запорная арматура, которая вышла из строя, уже демонтирована, и ремонтные бригады приступили к подготовке участка для врезки нового шарового крана», - рассказали на предприятии.

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Работы были спланированы, поэтому заготовка с новой запорной арматурой была подготовлена заранее, отметили в ПТС. По словам сотрудников предприятия, это позволило сэкономить время на месте производства работ. Там трудятся специалисты участка №6 и ремонтной службы предприятия, задействована специальная техника.

«К сварочным работам мы приступим очень скоро, как только будут выполнены все подготовительные работы. В ближайшее время подача отопления и горячего водоснабжения будут полностью восстановлены», - заверили в ПТС.

На предприятии принесли извинения жителям и гостям города за причиненные неудобства.