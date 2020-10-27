Недвижимость

Цены на загородные дома в 2021 году могут вырасти до 15%

Цены на загородную недвижимость могут подняться до 15%. Так, за 2020 год коттеджи уже подорожали на 7%, до конца года цены могут подняться еще на 2–3%.

По словам экспертов, пандемия коронавируса изменила тренды на рынке - теперь спрос на дома заметно выше, чем раньше, что отражается и на ценах. Традиционно осенне-зимний период считался временем низкого спроса, а сейчас он растет, пишет газета «Известия».

«В условиях экономической нестабильности россияне, особенно обеспеченные, стремятся вложиться в недвижимость», - рассказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

По ее мнению, закрытие границ и возможные новые ограничения из-за коронавируса стимулируют интерес именно к загородному рынку.

«Последние несколько лет наблюдается тренд на деурбанизацию, однако загородные дома чаще покупают люди, у которых уже есть квартира в городе», - сказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

При этом из-за отсутствия развитой инфраструктуры и транспортной сети большинство граждан трудоспособного возраста по-прежнему предпочитают жить в городе, отметил он.