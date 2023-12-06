Недвижимость

Доля господдержки в ипотеке снова выросла

Доля господдержки в ипотеке снова выросла. Как отмечают эксперты ипотечного кредитования, в декабре спрос ипотечных заемщиков продолжает смещаться в сторону льготных программ, как это было в конце прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка ВТБ.

Так, аналитики ВТБ сообщают, что доля жилищных сделок с господдержкой в банке достигла 67% и на 12 пп превысила среднегодовое значение. По оценке экспертов банка, схожая тенденция характерна для рынка в целом. Аналитики считают, что всего в этом году российские банки предоставят клиентам на покупку жилья около 7,6 трлн рублей, что станет новым рекордом рынка и почти на 60% превысит итоги 2022 года. Такой результат во многом будет обеспечен рекордным спросом в 3 квартале, главным образом – в сентябре, когда заемщики ускорили выход на сделки.

Минимальное значение доли льготных сделок в выдачах ипотеки фиксировалось в этом году в апреле - тогда она составляла около 41%. С мая спрос заемщиков на ипотеку с господдержкой начал усиливаться, и уже в августе в общем объеме выдач она достигла 50%. В ноябре доля господдержки превысила 60%, а в декабре приближается уже к 70%.

«На фоне ужесточения политики ЦБ РФ с конца лета доля сделок с господдержкой стала заметно увеличиваться. В условиях роста ставок по базовым продуктам, льготные программы сохранили для россиян возможность решить жилищный вопрос на доступных условиях», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.