Политика

Александр Серавин: В будущем подписи за кандидатов надо собирать на Госуслугах

В будущем подписи за кандидатов на выборах было бы лучше собирать через портал «Госуслуги», тогда меньшее количество подписей будут признавать недействительными. Такое мнение заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин выразил в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я очень надеюсь, что в будущем 100% подписей - что на президентских выборах, что на выборах других уровней - можно будет собирать через "Госуслуги", - сказал Александр Серавин. - Основная проблема сбора подписей - в невероятной педантичности письма от руки. И любые ошибки учитываются. А через Госуслуги, пожалуйста: ты сдал подпись, и никаких у тебя не может быть сомнений в тонкостях заполнения листа».

Вице-губернатор пояснил, что иногда подписи могут признать недействительными даже из-за того, что человек, вписывая свои данные, вышел за определенную рамку.

«Поэтому я очень надеюсь, что в будущем и сбор подписей перейдет в электронный формат на основе "Госуслуг"», - заключил гость студии.

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Напомним, в Центризбиркоме России в 18:00 (по московскому времени) сегодня, 31 января, истекает срок приема подписных листов, собранных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на должность президента РФ.