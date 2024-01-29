Александр Серавин: В будущем подписи за кандидатов надо собирать на Госуслугах

В будущем подписи за кандидатов на выборах было бы лучше собирать через портал «Госуслуги», тогда меньшее количество подписей будут признавать недействительными. Такое мнение заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин выразил в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Вице-губернатор пояснил, что иногда подписи могут признать недействительными даже из-за того, что человек, вписывая свои данные, вышел за определенную рамку.
«Поэтому я очень надеюсь, что в будущем и сбор подписей перейдет в электронный формат на основе "Госуслуг"», - заключил гость студии.
Напомним, в Центризбиркоме России в 18:00 (по московскому времени) сегодня, 31 января, истекает срок приема подписных листов, собранных в поддержку выдвижения (самовыдвижения) кандидатов на должность президента РФ.