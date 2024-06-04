Политика

Новые избирательные нормы рассмотрел комитет по законодательству и МСУ

Новые положения регионального избирательного кодекса согласовал комитет по законодательству и местному самоуправление – заседание под председательством Алексея Севастьянова прошло накануне июньской сессии Собрания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Председатель областной Избирательной комиссии Игорь Сопов доложил депутатам об основных изменениях, которые регион вносит в свою нормативную базу на основании актуального федерального законодательства. Согласно одной из новых норм, если в списке кандидатов, представленных в избирательную комиссию, допущены ошибки или опечатки в отношении отдельного кандидата, то к участию в выборах не допускается только этот кандидат, а не снимается весь список.

Устанавливается запрет на участие в областных и муниципальных выборах кандидатов, имеющих статус иностранного агента. Как уточнил председатель облизбиркома, принять участие в выборах гражданин сможет только после прекращения статуса иноагента по решению суда.

Сокращается срок запрета на опубликование результатов опросов общественного мнения – данные можно публиковать сразу по окончании голосования на территории избирательного округа. «Мы Калининград ждать теперь не будем», - прокомментировал нововведение Игорь Сопов.

У депутатов не возникло вопросов к сути предложенных изменений, однако, Алексей Севастьянов обратил внимание разработчиков законопроекта на технические замечания юристов Собрания в части оформления документа. Игорь Сопов полностью согласился с пакетом предложенных поправок. Члены комитета поддержали законопроект с учётом устранения замечаний.

Ещё один законопроект, связанный с проведением выборов, представила начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Елена Тимашова. Органы местного самоуправления пяти районов, недавно преобразованных в муниципальные округа, предлагается наделить отдельными государственными полномочиями по материально-техническому обеспечению проведения выборов в представительные органы вновь образованных муниципальных образований. Члены комитета поддержали законопроект.