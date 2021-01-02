Общество

Налипание мокрого снега на провода снова ожидается в Псковской области

Налипание мокрого снега на провода ожидается в Псковской области в ближайшие часы сегодня, 4 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном гидрометцентре.

В связи с неблагоприятным погодным явлением областное ГУ МЧС России дало рекомендации для населения при налипании мокрого снега:

при налипании мокрого снега следует быть осторожным на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач;

не использовать электронагревательные приборы для обогрева помещений, это может привести к нерасчетным нагрузкам на электропроводку и ее воспламенение;

закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может травмировать людей;

особое внимание следует обращать на провода линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта. Об оборванных проводах следует сообщать в администрацию населенного пункта.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

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Напомним, из-за налипания мокрого снега на проводах в Псковской области произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях. Минэнерго России взяло на особый контроль ситуацию с энергоснабжением потребителей в регионе.