Общество

Энергетики зафиксировали в Псковской области 860 обрывов проводов и почти 3000 поваленных на ЛЭП деревьев

Глава «Россетей» Павел Ливинский, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак провели в Псковской области штаб по ликвидации последствий погодных аномалий для электросетевого комплекса региона, сообщает официальный Telegram-канал «Россетей».

Глава «Россетей» поблагодарил Михаила Ведерникова за личное внимание к работе энергетиков в аномальных условиях. Павел Ливинский отметил, что держит на контроле ход аварийно-восстановительных работ и подчеркнул необходимость завершения мероприятий по ликвидации стихии в кратчайшие сроки.

«Ликвидация последствий ледяного дождя ведется круглосуточно. Налипание снега создает сверхнормативную нагрузку на линии до 100 кг на один пролет. Мы зафиксировали 860 обрывов провода, 173 сломанные опоры, почти 3 000 поваленных на ЛЭП деревьев. Некоторые линии после повреждений пришлось фактически строить заново», - отметил Павел Ливинский.

Глава «Россетей» подчеркнул, что в регионе мобилизованы все силы и средства для ликвидации последствий аномальных осадков. Работает 151 мобильное подразделение в составе 609 человек, задействовано 172 единицы техники. В Псковскую область дополнительно прибыли 56 мобильных подразделений - более 200 человек из соседних регионов.

«Нами поставлена задача по оперативному восстановлению энергоснабжения и подключению всех потребителей. Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме, дополнительные силы и средства переброшены из соседних регионов», - отметил Евгений Грабчак.

Для временного подключения потребителей задействовано 46 дизельных генераторов общей мощностью 1,8 МВт.

«Россети» отрабатывают каждое обращение о нарушении электроснабжения. На контроле не только звонки через горячую линию, но и все сообщения в социальных сетях.

Губернатор Псковской области выразил благодарность энергетикам, сотрудникам МЧС и экстренных служб. «Повреждений было много, все они были достаточно серьезные. В круглосуточном режиме осуществлялись работы. На сегодняшний день большая часть проблем решена», - отметил Михаил Ведерников.

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Особенно сильно от непогоды пострадали Псковский, Печорский, Островский, Стругокрасненский, Опочецкий и Себежский районы.

«Общими усилиями нам удалось восстановить электроснабжение порядка 900 населенных пунктов. Цифра постоянно растет, мы с вами постоянно на связи и видим, как она оперативно меняется», - обратился к участникам штаба губернатор. Также Михаил Ведерников отметил, что ни один социально значимый объект не остался без электроснабжения.

Дополнительно глава Псковской области обозначил необходимость принятия совместной программы «Россетей» и администрации Псковской области по модернизации энергетической системы региона. «Мы со своей стороны готовы включиться, в том числе финансовые средства предусмотреть. Мы видим, что погодные условия нас не балуют, надо принимать соответствующие решения для профилактики долговременных аварийных отключений. У нас также есть несколько предприятий, которые готовы принять участие в данной программе и изготовить необходимое оборудование», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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Напомним, энергетики ликвидируют последствия сильного снегопада, накрывшего большинство районов Псковской области в ночь на 2 января. Ситуация осложнилась переходом температуры от плюсовых к минусовым значениям, что спровоцировало налипание снега и льда на провода.

Специалисты «Россетей» заранее перешли в режим повышенной готовности и незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным работам. Со 2 января специалисты действуют в особом режиме работы.