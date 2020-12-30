Происшествия

В Псковской области сотни километров ЛЭП покрылись льдом

В Псковской области сотни километров ЛЭП из-за аномальных осадков покрылись льдом. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Энергетики отмечают, что мощный снегопад, гнувший и ломавший деревья, сменился в регионе ледяным дождем, после которого на ЛЭП образуется кристаллическая корка. Осадки сопровождаются колебаниями температуры в районе нуля градусов. Такие условия идеальны для образования льда на проводах.

Более 100 бригад энергетиков ежедневно проходят десятки километров, чтобы осмотреть и восстановить линии. Для этого приходится расчищать путь к ЛЭП от метровых сугробов.

Для того, чтобы сбить ледяную корку с проводов, специалисты вынуждены отключать линию. Только после этого можно безопасно очистить ЛЭП.

На помощь псковским энергетикам уже направлены бригады из других регионов. Задача - совместными усилиями максимально быстро восстановить электроснабжение потребителей.