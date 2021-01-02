Происшествия

После снегопада 16 тысяч жителей Псковской области остались без света

Минэнерго России взяло на особый контроль ситуацию с энергоснабжением потребителей в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе министерства, из-за налипания мокрого снега на проводах происходят отключения в электрических сетях 35-110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 1 008 населенных пунктах Опочецкого, Псковского, Печорского, Островского, Палкинского и Гдовского районов (около 16 200 человек). Мощность отключенных потребителей – 8,9 МВт.

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Задействовано 36 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью 0,85 МВт.

К аварийно-восстановительным работам привлечена 91 бригада (341 специалист и 100 единиц спецтехники).