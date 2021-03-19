Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
Хозяйки Железной дороги
Два новых дерева взамен одного старого
Где заказать дом мечты?
Телефон прямого эфира 56-73-72
ЖКХ : вопросы и ответы
Закажи бесплатное такси
 
 
 
ещё Общество 19.03.2021 09:353 Правила переноса 21.03.2021 11:520 Уникальный КНП Псковского укрепрайона: легенда о немецких строителях и взрыв в каземате 21.03.2021 11:290 В Псковской области за сутки выявили 69 новых случаев коронавируса 21.03.2021 10:430 Одиноких и многодетных родителей намерены освободить от «сверхурочки» 21.03.2021 09:590 Обмелевшее Псковское озеро напоминает Марс. ФОТО 20.03.2021 22:380 Псковская область получит 90 млн рублей на сохранение лесов
 
 
 
Самое популярное 15.03.2021 11:026 «Общественный контроль»: Маслосырзавод в Псковской области обманывает покупателей 15.03.2021 13:224 «Лег в больницу - рыдай молча?»: псковичка пожаловалась на отношение медиков инфекционки 18.03.2021 11:132 Псков останется без воды 17 июля 16.03.2021 12:145 Аэропонт «Псков» 14.03.2021 15:161 Николай Валуев порыбачил на Чудском озере и похвастался уловом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Уникальный КНП Псковского укрепрайона: легенда о немецких строителях и взрыв в каземате

21.03.2021 11:52|ПсковКомментариев: 0

Блогер Алексей Старков, занимающийся вопросами археологии и сохранения культурного наследия, продолжает исследование внутренних помещений одного из самых интересных объектов Псковского укрепрайона «Линии Сталина» - КНП 39 (командно-наблюдательный пункт) Логозовичевского батальонного района.

 

В предыдущих частях мы обошли его снаружи и уже осмотрели большую часть помещений (сквозник, тамбуры, перископную, агрегатную и уборную с сохранившимися фрагментами оборудования) за исключением боевого каземата и загадочной комнаты непонятного назначения.

Как раз с нее мы и начнем эту экскурсию, но для начала обновим в памяти месторасположение и устройство сооружения с помощью архивных документов.

На известном фрагменте Схемы Псковской УП [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2830, Л. 28]*, предположительно 1935 года, видно расположение КНП в окружении огневых точек подчиненного и соседнего батрайонов.

КНП 39 - это самое большое из сохранившихся сооружений Псковского УРа или укрепленной позиции (УП) в ранний период с интересным набором помещений, построенное в 1932 году. Всего два батальонных района обороны (БРО) в Псковском УРе могут похвастаться долговременными КНП. До наших дней в более-менее целом состоянии дошел один - КНП 39.
Как уже говорилось, КНП 39, находясь на еле заметном возвышении посереди поля в тылу батрайона и имея существенное смешение к левому флангу, позволял вести наблюдение как за расположенными впереди подчиненными ДОТами, так и за соседним батрайоном, перехватывающим Рижское шоссе и железную дорогу Псков-Рига.

Для получения общего представления об устройстве КНП 39 обратимся к его исполнительному чертежу, сделанному постфактум предположительно в 1935 году [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2826, Л. 33]. Чертеж неплохо передает не только планировку сооружения, но и основные особенности конструкции.

Первым делом мы отправимся в помещение под название К.П-З, как написано на исполнительном чертеже сооружения. Что скрывалось за этой аббревиатурой, для меня загадка. Наиболее вероятно, что это запасной командный пункт, совмещенный в одном помещении с фильтро-вентиляционной установкой. Именно наличие последней объясняет разрушения в тыльной стене каземата. Но обо всем по порядку. Сначала осматриваем в тамбуре III, который ведет в боевой каземат.

На фото вид из тамбура I, выполнявшего функции санпропускника в случае химической опасности. Слева вход в уборную, чуть далее в каземат с условным наименованием по чертежу К.П-З. Справа проход в перископную и агрегатную через тамбур II. Мы там уже были в прошлой части.

Верхняя часть дверного проема при переходе из тамбура I в тамбур III. Разбитый бетон позволяет видеть конструкцию армирования с дополнительным усилением прутками в нижней части. На дальнем плане боевой каземат. Фото Андрея Артемова, апрель 2010 года.

Боевой каземат за спиной Марии. Слева проход в каземат К.П-З. Стены тамбура, как видно из чертежа, тоньше несущих, и левая повреждена от подрыва в каземате К.П-З.

Тут есть нечто интересное. В верхней части дверного проема в каземат К.П-З (если не ошибся) на месте срезанного мародерами швеллера четко фиксируется зеркальный отпечаток клейма металлопроката KRUPP № 2… (скорее всего, 20). Это как раз тот случай, который послужил основой очередной легенды о ДОТах Псковского укрепрайона.

Фото Светланы Шеин, май 2009 года.

Как известно, оборонительное строительство начала 30-х годов прошлого века велось в трудное время. 1932 год - это не только начало массового голода и коллективизации, но и итоговый год первой пятилетки развития народного хозяйства СССР, по результатом которой страна из аграрной державы превратилась в индустриальную. Тем не менее, массовые закупки сырья и оборудования за рубежом, для удовлетворения потребности промышленности в процессе индустриализации продолжались.

Так, например, общая стоимость советских заказов, размещённых в Германии в 1931 году, достигла рекордной суммы 919,2 миллиона марок. В первой половине 1932 года СССР закупил 50 % чугуна и стали, экспортировавшихся Германией, 60 % всего землеройного оборудования и динамомашин, 70 % всех металлообрабатывающих машин, 80 % кранов и листового металла, 90 % всех паровых, газовых турбин и паровых кузнечно-прессовых машин. [Г. Хильгер, А. Мейер «Россия и Германия. Союзники или враги?», Центрполиграф, 2008 - 415 с., стр. 293]. Естественно, что немецкий металлопрокат широко применялся и на строительстве укрепрайонов.

Тем не менее, наличие явно немецкого проката в этих сооружениях дало толчок живучим представлениям в среде местного населения о том, что эти ДОТы построены немцами в период оккупации 1941-1944 годов. Даром, что они фронтом на запад развернуты. Кстати, это могла быть и какая-нибудь вторичка с немецких запасов времен Первой мировой. Но маловероятно, уж слишком часто попадается такое клеймо и не в одном сооружении.

Давайте осмотрим каземат К.П-З и попытаемся разобраться, что за взрыв там произошел. Помещение завалено обломками, а толстая несущая стена, отделяющая уборную от каземата, выпучена взрывом вовнутрь него. И это явно не подрыв накладным зарядом. На внешней стене каземата и на потолке сохранился противооткол из швеллеров и котельного железа.

 

Как могло произойти такое разрушение?

Все очень просто. У этой стены находилась фильтро-вентиляционная установка, а воздух к ней подводился по трубам-воздуховодам, проложенным в толще стен и под полом сооружения. Воздухозабор осуществлялся с внешней стены сооружения, а при артобстреле из помещения сквозника. Там мы с вами уже видели отверстие воздухозабора в предыдущем репортаже. Трубы воздухозабора показаны пунктиром на исполнительном чертеже. По какой-то непонятной причине заряд взрывчатки был размещен внутри трубы воздухозабора через отверстие в каземате К.П-З и подорван. В результате чего стенку разрушило, и арматуру выгнуло вовнутрь каземата, а частично в уборную. От жестяных труб практически ничего не осталось.

Фото Андрея Иванова. Май 2009 года.

Кто и когда это сделал, неизвестно. Наиболее вероятно - послевоенные тренировки военных-подрывников или уничтожение боеприпасов. Кстати, осколочных повреждений в этом каземате на противоотколе практически не видно.

 

Проход в боевой каземат из помещения К.П-З.

Конструкция верхней части дверного проема из каземата К.П-З в боевой каземат. Видно, что здесь поработали мародеры.

Вернемся в тамбур, чтобы, наконец, пройти в боевой каземат. Тут я собственной персоной.

Под ногами хлюпает вода, чавкает грязь и мешаются куски бетона, а где-то в углу пищат комары. В этом каземате летом всего сыро и посещать его без сапог не рекомендуется. В крайнем случае, можно балансировать в «чешках» на паре камней в центре, но нормально осмотреть его тогда не получится.

Толщина фронтальных стен КНП 39 составляла 1500 мм, а покрытия с противоотколом - не менее 1100 мм. Снарядостойкость КНП 39 рассчитывалась как обеспеченная от однократного попадания 8" осколочно-фугасного гаубичного снаряда и определялась по тогдашней классификации как М-1.

Боевой каземат на продольном разрезе КНП 39 [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2826, Л. 34]. Фрагмент.

Осмотрим два дверных проема в боевой каземат. Один из них основной и ведет в него из тамбура III. На нем с внутренней стороны каземата сохранился ничтожный фрагмент дверной коробки. Второй проем из помещения К.П-З сохранился лучше. На фото виден дверной косяк из дубовой плахи с двумя оригинальными навесами для тяжелой герметичной двери, открывающейся вовнутрь боевого каземата. В простенке между дверными проемами видны выходы труб неясного назначения и крепления какого-то оборудования.

 

Проем в тамбур III.

Боевой каземат на фрагменте исполнительного чертежа КНП 39 (предположительно, 1935 года). Хорошо видно, что в каземат правильной трапециевидной формы, имеет три амбразуры и одно отверстие под перископ. Амбразурные узлы в нем на момент составления чертежа были установлены, что характерно для всех построек 1932 года. Обратите внимание на то, как показаны на чертеже сектора обзора/обстрела. Они двойные 66 и 70 градусов, и это характерно только для чертежей КНП. Правда, не совсем понятно, почему меньший угол вписан в больший - налицо ошибка чертежника (для сравнения, на чертеже КНП 40 все отмечено правильно). По любому это связано с углом обзора и углом возможного обстрела из пулемета «Максим» на станке Горнасталева или ином. Угол обстрела должен быть меньше. Ширина амбразур здесь 400 мм.

Боевой каземат на фрагменте исполнительного чертежа КНП 39 (предположительно 1935 года) [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2826, Л. 33]. Фрагмент.

У нас достаточно мало документов по командно-наблюдательным пунктам Псковского укрепрайона, да и упоминаются они не часто. Наверное, самое первое упоминание КНП 39 датируется 14 июлем 1931 года применительно к оргструктуре Псковской УП. Мы с вами уже привыкли, что большую часть своего времени Псковская УП состояла из пяти батальонных районов обороны. К 1939 году в Псковской УП отказались от системы батрайонов, заменив их пятью ротными ОП с измененными границами. Тем не менее, считать, что структура из пяти БРО до 1939 года существовала без изменения, неверно. Не все районы обороны были батальонными, и не всегда их было пять.

Так на 14 июля 1931 года в Псковской УП упоминаются районы обороны первого эшелона (ротные или батальонные не ясно) под литерами: А, Б, В и Г. А также районы обороны второго эшелона: Д и Е [РГВА, Ф. 31899, Оп. 10, Д. 314].
Причем в район обороны Д входят литерные ДОТы А, Б и В (1930 года постройки), а также ДОТы 10, 10а и наш КНП-39. А как мы с вами знаем, последние были построены в 1932 году - на год позже составления документа.

В район обороны Е входили сооружения под номерами: 24, 25, 26 и 27. Это еще интереснее, т.к. таких сооружений построено не было от слова совсем. Судя по нумерации, можно предположить, что район обороны Е второго эшелона планировался на стыке и в тылу Алабышевского и Снегиревского БРО. Собственно, наверное, и правильно, что от его отказались при жестком лимите отпущенных средств. А вот усиление развилки старой Печорской дороги и Рижского шоссе было необходимо. Это и объясняет двойное назначение КНП 39 и как командно-наблюдательного пункта и как огневого сооружения, что не совсем типично в более поздний период.

Осмотрим амбразуры боевого каземата.

На фото левая и центральная амбразуры боевого каземата. Потолок сооружения покрыт противоотколом из двутавровых балок с проставками котельного железа. Стены также защищены противоотколом из котельного железа. Ныне он большей частью срезан мародерами.

Левая амбразура. Вполне возможно, что какое-то крепление для пулеметного станка изначально планировалось, но ныне о нем свидетельствую только обрезанные мародерами двутавры ниже амбразуры.

Левая амбразура со стандартным амбразурным узлом фабричного изготовления и заслонкой Н-31 (наблюдательная). Ширина амбразуры больше обычной пулеметной и составляет 400 мм. Бронезаслонка в настоящий момент украдена. Герметизирующее приспособление ГПП установлено не было. Этому даже есть свое объяснение и описание в документах.

Так в спецсообщении Зам. нач. ОО НКВД ЛВО - капитана Госбезопасности Самохвалова от 7 февраля 1939 г. на имя Комкора тов. Хозина [РГВА, Ф. 25888, Оп. 3, Д. 174, Л. 4] отмечается, что «на имеющихся двух командных пунктах нет герметизации, нет станков для пулеметов и пушек». Интересно, откуда он взял про пушки в КНП? Ну а то, что станков нет - это правильно, ибо пулеметный огонь демаскирует КНП и не дает выполнять возложенные на него функции. Другое дело, что наш КНП был универсальный, и, если противник вышел к нему, то оборона УРа разваливается, ему командовать нечем и пора подумать о самообороне. Для это есть ДП-27, а станки Горносталева с пулеметами «Максим» загромождают пространство каземата, не давая выполнять функции по управлению боем.

Далее Самохвалов пишет: «Из всех имеющихся долговременных огневых точек только на 19 поставлены герметизационные пулеметные приспособления ГПП, остальные точки не защищены от проникновения отравляющих веществ, т.к. в них не однотипные амбразуры и к ним стандартные ГПП не подходят. В настоящее время делаются планки для возможности применения стандартных ГПП».

Действительно, приспособить стандартное пулеметное ГПП к наблюдательной амбразуре не просто, даже, пожалуй, сложнее, чем к импровизированным амбразурным узлам полукустарного изготовления в ДОТах постройки 1931 года.

 

Еще несколько кадров левой амбразуры.

 

Центральная амбразура в таком же состоянии. На фото хорошо видны «обрубки» двутавров в стене ниже нее. На месте срезанного противооткола ниже амбразур видны деревянные закладные для крепления пулеметных станков.

Центральная и правая амбразуры боевого каземата.

Еще раз вернемся к исполнительному чертежу КНП 39 [РГВА, Ф. 22, Оп. 32, Д. 2826, Л. 33]. Про углы обзора/обстрела мы уже говорили выше. Посмотрите, как укрупненно выглядит на нем устройство правой амбразуры.

 

Правая амбразура боевого каземата КНП 39. Вверху обсадная труба перископа, справа в стене две трубы, предположительно, для обогрева помещения КНП.

Обсадная труба перископа. Здесь, в отличие от помещения перископной, сохранилась рукоять привода бронированной крышки перископа, но отсутствует петля ее фиксации. Фото Андрея Артемова, апрель 2010 года.

Устройство обсадной трубы для установки перископа в ДОТ [РГВА, Ф. 25888, Оп. 3, Д. 162, Л. 179]. Глядя на чертеж, становится понятно, как работает привод крышки обсадной трубы. Если будет интересно, могу в ближайшее время рассказать об устройстве перископа ПДК-3

 

Еще несколько фото обсадной трубы перископа. Фото Андрея Иванова, май 2009 года.

На этом пока все. Пора прощаться, мы и так задержались на этом объекте.

Подведем итог: КНП 39 - самое крупное и единственное сохранившее сооружение Псковского укрепрайона такого типа начального периода строительства. Объект расположен в легко доступном месте (кроме периода распутицы и высокого снежного покрова) и, безусловно, интересен, как любителям военной истории в комплексе с расположенным рядом ДОТ 9, так и просто путешественникам и любителям старины (рядом остатки дворянской усадьбы Булаево). КНП имеет нетипичную для таких сооружений уникальную планировку, а внутри фрагментарно сохранились остатки интерьеров. Очень прискорбно, что пока его стены, пережившие 1941 год, в наши дни расстреливают из ружей (и это практически в черте населенного пункта Неелово) неустановленные граждане.

В путешествии по казематам КНП 39 мне помогала Мария Кутукова.
* - документ любезно предоставлен Олегом Тульновым (СПб).
Фотографии для репортажа сделаны мной (если не указано другое) в период с 2007 по 2018 годы. Их я по годам не подписывал, т.к. интерьеры за этот период изменились мало.

Алексей Старков

Теги: #Псковский УР
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ожидаете ли вы третьей волны коронавируса?
В опросе приняло участие 321 человек
Сюжет: Псковский укрепрайон Уникальный КНП Псковского укрепрайона: легенда о немецких строителях и взрыв в каземате Уникальный командно-наблюдательный пункт Псковского укрепрайона: что мы нашли внутри Уникальный командно-наблюдательный пункт Псковского укрепрайона Псковский укрепрайон. ДОТ 10 Псковский укрепрайон. ДОТ 9 Псковский укрепрайон. ДОТ 8 Псковский укрепрайон. ДОТ 7 Псковский укрепрайон. ДОТ 6 «Володарский» К 70-летию Победы. Псковский укрепрайон - утраты последнего времени Псковский укрепрайон. ДОТ 5 Псковский укрепрайон. ДОТ 4 Псковский укрепрайон. ДОТ 3 Псковский укрепрайон. ДОТ 2 Псковский укрепрайон. ДОТ 1а Псковский укрепрайон. ДОТ 1 Псковский укрепрайон. ДОТ Литер В Псковский укрепрайон. ДОТ Литер А Псковский укрепрайон. ДОТ Литер Б
21.03.2021, 11:520 Уникальный КНП Псковского укрепрайона: легенда о немецких строителях и взрыв в каземате 21.03.2021, 11:380 Задержан губернатор Пензенской области 21.03.2021, 11:290 В Псковской области за сутки выявили 69 новых случаев коронавируса 21.03.2021, 11:180 Иномарка столкнулась с фурой в Псковском районе
21.03.2021, 10:570 Псковских водителей просят соблюдать скоростной режим в условиях непогоды 21.03.2021, 10:430 Одиноких и многодетных родителей намерены освободить от «сверхурочки» 21.03.2021, 10:210 Николай Козловский: ЖКХ - одна из самых социально значимых сфер 21.03.2021, 09:590 Обмелевшее Псковское озеро напоминает Марс. ФОТО
21.03.2021, 09:420 Россия разрешила въезд иностранных студентов из 25 стран 21.03.2021, 09:240 Смотровую площадку Власьевской башни откроют для посещения в дни весенних каникул 21.03.2021, 09:050 Александр Котов поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником 20.03.2021, 22:380 Псковская область получит 90 млн рублей на сохранение лесов
20.03.2021, 22:051 Фотофакт: Снова вандализм на набережной в Пскове 20.03.2021, 21:430 Соскучились по «Пскову» 20.03.2021, 21:361 «Круглый стол» «Этапы формирования экологической программы региона». ВИДЕО 20.03.2021, 21:110 Названы требования к желающим служить в Росгвардии в Грозном
20.03.2021, 20:450 Народный артист Евгений Нестеренко скончался в Вене на 84-м году жизни 20.03.2021, 20:210 Снежанна Ермолаева: Предприятия, власть и общественность должны работать вместе 20.03.2021, 20:040 В память о подвиге бойцов 6-й роты в Пскове проходит детский хоккейный турнир 20.03.2021, 20:0012 Александр Козловский призвал псковские предприятия соблюдать экологические стандарты
20.03.2021, 19:492 Пассажиров авиарейса «Псков - Сочи» доставят резервным самолетом из-за поломки 20.03.2021, 19:483 «Экосуббота» прошла в Пскове 20.03.2021, 19:320 До завершения акции в Псковском театре драмы остался один день 20.03.2021, 19:192 Премьер Болгарии обратился к России со словами «перестаньте шпионить»
20.03.2021, 18:541 Проект «Экомышление» охватит около 380 псковских школьников 20.03.2021, 18:220 Две автомашины столкнулись в Пскове на парковке торгового центра 20.03.2021, 18:180 Губернатор рассчитывает на завершение ремонта Троицкого моста в Пскове в 2022 году 20.03.2021, 17:595 Развивать в Пскове экопространства предложила эксперт РЭД
20.03.2021, 17:400 В Псковской области около 14 тыс. человек полностью прошли вакцинацию от COVID-19 20.03.2021, 17:197 Алина Рыбина: Экопривычки должны стать потребностью 20.03.2021, 17:150 Профилактический рейд в Дновском районе провели сотрудники МЧС с уполномоченным по правам ребенка 20.03.2021, 17:090 Псковичам рассказали об основных целях проекта «Чистый воздух»
20.03.2021, 16:332 Ключевые вопросы экоповестки обсуждают эксперты в Пскове 20.03.2021, 16:230 В Дедовичах продолжаются работы по обустройству парка отдыха с прудом 20.03.2021, 15:520 Летние Олимпийские игры в Токио проведут без зарубежных болельщиков 20.03.2021, 15:290 Дерипаска назвал решение ЦБ по ключевой ставке атакой на россиян и бизнес
20.03.2021, 15:100 «Рено Логан» перевернулся в Порховском районе 20.03.2021, 15:000 Обсуждение этапов формирования региональной экологической программы началось в Пскове. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ 20.03.2021, 14:520 Информационный знак Музея спорта и олимпийского движения Псковского края установлен в Великих Луках 20.03.2021, 14:202 С начала года в Псковской области родилось 1059 малышей
20.03.2021, 14:150 Книжным сокровищам посвятят библиотечные чтения в «Михайловском» 20.03.2021, 13:480 Фальшивая стодолларовая купюра поступила в псковский банк от пенсионерки 20.03.2021, 13:301 Команда из Порхова победила в КВН-викторине, посвященной Александру Невскому 20.03.2021, 13:190 Снег и метель ожидаются в Псковской области 21 марта
20.03.2021, 12:471 6 пропавших людей найдено в Псковской области во время операции «Розыск» 20.03.2021, 12:320 В Госдуме может появиться Совет по биоэтике 20.03.2021, 12:100 В Великих Луках погиб водитель погрузчика 20.03.2021, 11:550 В Псков на неделю детской книги приедет автор «интервью с монстром»
20.03.2021, 11:380 70 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки 20.03.2021, 11:310 Два гаража сгорели в деревне Соловьи в Псковском районе 20.03.2021, 11:010 Зона платной парковки в Петербурге увеличится вдвое 20.03.2021, 10:263 Амбулаторный прием пульмонолога открывается в Псковской инфекционной больнице
20.03.2021, 10:040 Госархив Псковской области опубликовал список дружин ополчения времен Крымской войны 20.03.2021, 09:300 Псковские шестиклассники представили себя инспекторами ДПС 20.03.2021, 09:1312 Псковский городской суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении Михаила Гавунаса 19.03.2021, 23:489 Жириновский призвал наградить отказавшихся преклонить колени футбольных судей
19.03.2021, 22:310 Электронные паспорта могут начать появляться в России с 1 декабря 2021 года 19.03.2021, 22:100 Николай Козловский рассказал, какие дворы отремонтируют в Великих Луках в 2021 году 19.03.2021, 21:577 Белый дом подтвердил намерение Байдена поговорить с Путиным 19.03.2021, 21:200 1,5 тысячи великолучан полностью привились от COVID-19
19.03.2021, 21:081 Новым госсекретарем союзного государства России и Белоруссии назначен Мезенцев 19.03.2021, 20:455 Названа самая счастливая страна в мире 19.03.2021, 20:250 В Псковском облсовпрофе обсудили проблемы молодых педагогов 19.03.2021, 20:180 Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии
19.03.2021, 20:140 Выставку из «Михайловского» завтра откроют в подмосковной Лопасне 19.03.2021, 19:543 «Акценты» Донецкого: Ответ Путина, «Чистые игры» и перенос часовни 19.03.2021, 19:410 Специалисты «Экопрома» провели выездной прием в Дно 19.03.2021, 19:060 Следственное управление напомнило псковичам о правилах безопасности на воде
19.03.2021, 19:000 На задолжавшего знакомому 300 тысяч рублей псковича завели уголовное дело 19.03.2021, 18:480 Зал для самбо открылся в кадетской школе Великих Лук 19.03.2021, 18:370 В Псковской области пройдут рейды на объектах железнодорожного транспорта 19.03.2021, 18:370 Псковское общество инвалидов поблагодарило «Титан-Полимер» за социальную ответственность
19.03.2021, 18:342 Неизвестный мошенник обманул псковского таксиста 19.03.2021, 18:240 Путин переназначил Памфилову в новый состав Центризбиркома 19.03.2021, 18:230 В Себежском районе начались работы по установке памятника «Зарождение Знамени Победы» 19.03.2021, 18:051 Более 400 школьников в Псковской области учатся дистанционно из-за COVID-19
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.