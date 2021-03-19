Общество

Александр Козловский призвал псковские предприятия соблюдать экологические стандарты

Депутат Государственной Думы РФ, руководитель Регионального союза промышленников и предпринимателей Псковской области Александр Козловский призвал как существующие, так и строящиеся предприятия соблюдать экологические стандарты. С соответствующим заявлением он выступил сегодня, 20 мата, на заседании круглого стола «Этапы формирования экологической программы региона», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Парламентарий обратил внимание, что российские требования иногда превосходят западные стандарты. К тому же, подчеркнул он, год от года требования к вредным выбросам, к безопасности продукции усиливаются, все больше внимания уделяется общественному экологическому контролю.

Александр Козловский также призвал промышленные предприятия соблюдать принципы информационной открытости. «Это позволит сохранить нашу природу, место, где мы живем. Есть законы, мы должны их выполнять, подход при этом должен быть цивилизованным. У Псковской области хорошие стартовые позиции, самое главное – и дальше сохранять природу для наших потомков», - добавил он и напомнил, что в Псковской области свыше 100 тысяч человек работают на производственных предприятиях, и с каждым годом эта цифра растет.

Александр Козловский отметил, что только за последние два года в Госдуме приняты порядка двух десятков законопроектов, касающихся защиты экологии, в том числе, связанные с безопасным обращением с твердыми коммунальными отходами. В ближайшем будущем мы должны начать перерабатывать более 60% ТКО. Это амбициозная задача, которую мы должны все выполнить, и все это вполне возможно сделать.

«По сути, мы сейчас формируем новую отрасль, которая должна начать перерабатывать эти отходы. Это несколько сотен новый предприятий по всей России. Таким образом, мы найдем применение собираемым отходам. Создание новой отрасли затронет и машиностроительные предприятия, которые будут создавать линии по переработке ТКО. Мы должны научиться сами создавать те технологии, которые сейчас вынуждены покупать за рубежом», - подчеркнул Александр Козловский.