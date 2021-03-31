Спорт

Псковички завоевали золотые медали на чемпионате России по стрельбе из лука

Спортсменки из Пскова завоевали золотые медали на чемпионате России по стрельбе из лука сегодня, 1 апреля. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал депутат Псковского областного Собрания Андрей Корнев.

Фото здесь и далее: страница Андрея Корнева «ВКонтакте»

Соревнования проходили в городе Алушта в Крыму. В личном зачете «золото» чемпионата России выиграла заслуженный мастер спорта Александра Савенкова.

«Потом наша сборная женская команда отыгралась за бронзовую медаль неделей ранее на Кубке Росси и заняла первое место, обыграв в финале команду Республики Саха со счетом 232-228. Молодцы!» - отметил Андрей Корнев.

В состав женской команды входили воспитанники Центра спортивной подготовки Псковской области Александра Савенкова, Ника Снеткова и Екатерина Корнева.