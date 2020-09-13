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Уличную программу отдельно разработают к следующему Пушкинскому фестивалю

Подготовка к XXVIII Пушкинскому театральному фестивалю начнется уже в ноябре. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 18 сентября, на пресс-конференции сообщил художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

«Мы собираемся фестиваль делать, как и планировали, в конце мая - начале июня следующего года. Надеюсь, начнем готовить программу уже с ноября. У нас в планах много премьер, будем стараться собирать известную программу», - пояснил он.

Между тем, худрук театра Андрей Пронин сообщил о намерении привезти на следующий фестиваль спектакли Российского академического молодежного театра (РАМТ). «Есть идея показать их проекты целиком - привести четыре спектакля, в том числе по «Повестям Белкина», - заключил он.

Также было озвучено, что к грядущему Пушкинскому фестивалю планируется разработать отдельную уличную программу.