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Дмитрий Месхиев перечислил особенности Пушкинского театрального фестиваля

Особенности XXVII Пушкинского театрального фестиваля перечислил на пресс-конференции 18 сентября художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, Дмитрий Месхиев выделил три аспекта. По его словам, благодаря пандемии фестиваль имел две программы. Одна из них была представлена в онлайн-режиме, прошла с большим успехом - спектакли собрали свыше 65 тысяч просмотров, отметил худрук. Основная программа фестиваля была перенесена на сентябрь, за что он поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова.

«Еще одна особенность — на этом фестивале, на наш взгляд, сильнейшая программа за все время. Программа очень сильная, очень сильные режиссеры. Фестиваль небольшой по числу спектаклей, но многие из них пройдут на большой сцене», - отметил Дмитрий Месхиев.

Схема рассадки на мероприятиях фестиваля будет соответствовать рекомендациям Роспотребнадзора. «Как будет, так и будет. Это на усмотрение региона. На самом деле я не понимаю, почему в "Ласточке" или в самолетах можно сидеть битком, а на спектаклях - нельзя», - недоумевает Дмитрий Месхиев.

«Представляете, в живых останутся только проводники, продавцы и стюардессы? Про это можно снять фильм. Постапокалипсис», - с иронией сказал худрук театра.