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Псковичей приглашают посетить на редкость интересную выставку

«На редкость интересную выставку» художника по костюмам Надежды Васильевой пригласил посетить худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

Напомним, выставка Надежды Васильевой – одного из лучших российских художников по костюмам — откроется в рамках Пушкинского театрального фестиваля 26 сентября в 17:00 в галерее «ЦЕХ» при Псковском театре драмы.

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«Надя Васильева — выдающийся художник, в основном работала в кино, с большим числом режиссеров, на очень известных фильмах, она делает удивительные вещи», - отметил Дмитрий Месхиев. «На выставке будет представлено небольшое количество экспонатов невероятной красоты. Это будет очень интересная, на редкость интересная выставка», - сказал он на пресс-конференции 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Дмитрий Месхиев «очень дружен» с Надеждой Васильевой, она делала костюмы и для его фильмов. «Заходите — не пожалеете. К ней попадаешь, как в музей. Но не псковский», - заключил он.