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Уличные действа планируется вернуть в творческий обиход псковского театра

Открытие Пушкинского театрального фестиваля состоится 20 сентября спектаклем краснодарского театра «Пиковая дама». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 18 сентября сообщил арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин.

«Это любопытная театральная фантазия на тему "Пиковой дамы", в которой музыка Тома Уэйтса. А сам Том Уэйтс будет выступать в качестве рассказчика», - пояснил он.

Неформальное открытие фестиваля состоится утром на поэтической эстраде, прозвучат стихи Пушкина, романсы на его стихи. Илона Гончар «протанцует» «Письмо Татьяны», рассказал Андрей Пронин, добавив, что зрителей ждет еще много интересного.

«Это правильно, когда фестиваль проходит не только в четырех стенах, но и под открытым небом. Учитывая сезон, у нас есть возможность, в том числе, продвигать и уличные форматы фестиваля. Хотелось бы постепенно возвращать это в творческий обиход театра», - сказал арт-директор Псковского драмтеатра и привел в пример театр под открытым небом «Карусель», который ранее существовал в Пскове.