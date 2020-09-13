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Чрезвычайно интересным назвал спектакль «О рыбаке и рыбке» Дмитрий Месхиев

Спектакль «О рыбаке и рыбке» в исполнении Театра кукол Республики Карелия (Петрозаводск), поставленный режиссером Яной Туминой, - чрезвычайно интересное явление. Таким мнением на пресс-конференции 18 сентября поделился художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Этот спектакль псковский зритель увидит 21 сентября в 15.00 и 20.00.

«Это не театр для детей, не куклы за ширмами. Это инсталляционный спектакль, - сказал худрук театра. - Это совсем другой театр. Скорее всего, спектакль кукол псковский зритель воспринимает как Петрушку, вылезающего из-за ширмы. Здесь нет ширмы, и никто куклами не управляет руками. Спектакль Туминой — чрезвычайно интересное явление. Поэтому стоит сходить на этот спектакль. Это большая редкость».

Между тем арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин «поправил» его, добавив, что куклы в спектакле есть — они появятся примерно на 45 секунд.