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Премьеру моноспектакля «И смех, и грех» увидят псковичи в сентябре

11 сентября народный артист России Владимир Свекольников представит псковскому зрителю свой премьерный моноспектакль «И смех, и грех». Артист исполнит произведения Пушкина, Крылова и Чехова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

«В памяти народного артиста России Владимира Свекольникова хранится великое множество прекрасных стихов, поэм, отрывков прозы. И он все это не копит под спудом, как скупой рыцарь, а щедро делится с людьми. Он создает удивительные моноспектакли и чтецкие программы, с которыми не раз выступал на разных сценических площадках и фестивалях», - отметили в ТКД.

Мастер художественного слова, Владимир Свекольников не признает дополнительных театральных эффектов и сам режиссирует свои программы. Благодаря обаянию, эмоциональной заразительности и мастерству перевоплощения артист каждый раз полностью овладевает вниманием зрительного зала и не отпускает его до конца спектакля, подчеркнули в театре.

В новую программу, созданную к 75-летнему юбилею артиста, вошли шуточные и сатирические произведения русской классики: поэма А. С. Пушкина «Граф Нулин», рассказ А. П. Чехова «Канитель» и ряд самых популярных басен И. А. Крылова: «Квартет», «Ворона и лисица», «Кот и повар», «Лебедь, рак и щука», «Музыканты», «Осел и соловей».

К творчеству этих авторов Владимир Свекольников обращается на протяжении всей своей артистической жизни. Особое место в ней занимают пушкинские произведения: кроме блистательно сыгранных драматических ролей Моцарта (1995), Барона, Мазепы (2002), образа самого поэта (1999) у актера большая и разнообразная чтецкая программа из пушкинских стихов. Великолепное исполнение артистом поэмы «Граф Нулин» еще наверняка помнят зрители Пушкинского театрального фестиваля 2011 года.

Басни И. А. Крылова, по убеждению актера, наряду со сборником пословиц и поговорок должны стать настольной книгой для современного чиновника любого ранга. «Крылов актуален всегда! – уверен Владимир Свекольников. – Это сама русская жизнь. Удивительно, что прошло 200 лет со времени написания басен, а его герои по-прежнему среди нас. И его крылатые фразы ничуть не устарели: “А воз и ныне там”, “По мне уж лучше пей, да дело разумей”, “Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться?”»

С творчеством А. П. Чехова артист неразлучен с юности. Еще в 1963 году на вступительных экзаменах в Щукинское театральное училище члены приемной комиссии пророчески назвали будущего актера «мрачным комиком» именно за исполнение чеховского рассказа. Много позже будут такие роли, как профессор Серебряков в спектакле «Дядя Ваня», Гаев в «Вишневом саде», Харлампий Спиридоныч Дымба в «Позвольте вам выйти вон!».

Но на этот раз зрители услышат рассказ «Канитель», сюжет которого, казалось бы, самый заурядный: старушка – божий одуванчик пришла в церковь и решила подать дьячку записочку «о здравии» и «за упокой» своих многочисленных родственников, добавили в ТКД.

Продолжительность – 50 минут. Для зрителей 12+.

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