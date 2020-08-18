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Спектакль по роману Евгения Водолазкина «Лавр» увидят псковичи в сентябре

25 сентября в рамках XXVII Пушкинского театрального фестиваля Санкт-Петербургский театр «На Литейном» покажет псковичам спектакль известного театрального режиссера Бориса Павловича «Лавр» по роману Евгения Водолазкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции области.

Роман Евгения Водолазкина вошел в топ-10 лучших книг мировой литературы о боге, переведен на множество иностранных языков, стал лауреатом престижных литературных премий.

Борис Павлович - режиссер, лауреат премии «Золотая Маска», художественный руководитель театрального пространства «Квартира». Спектакль «Лавр» - первая постановка Бориса Павловича в Театре «На Литейном».

«Лавр» - это история средневекового врача Арсения, который, путешествуя по миру, ищет ответы на вопросы об истории человечества и об индивидуальном пути, о конце света - личном и всеобщем, о том, можно ли отдать свою жизнь за другого человека. Евгений Водолазкин говорит, что хотел написать историю о добром человеке, о диалоге человека с Богом. И оказалось, что для такой истории нужна дистанция - чем больше, тем лучше. Например, взглянуть из современности - на Средневековье. Или из Средневековья - в сегодняшний день.

Спектакль «Театра на Литейном» пытается сохранить мерцающую природу романа, где сквозь одно время просвечивает другое, где юродивые и посадники идут по показавшимся из-под талого снега пластиковым бутылкам на будущую Комсомольскую площадь, отметили в ТКД.

«Для того чтобы остановиться на бегу и оглядеться по сторонам, нужна определенная отвага. Чтобы узнать другого - надо забыть о себе. Чтобы услышать - надо замолчать. Взглянуть в светящееся окно первого этажа, подумать о людях, которые там живут, и прислушаться к музыке, которая оттуда доносится. Наш спектакль - попытка рассказать о себе, рассказывая историю другого. В спектакле нет четкого распределения ролей. Вряд ли кто-то из артистов рискнет сказать: я сыграю святого. Но рассказать о нем, соотнести себя с тем, что такое человек в своем предельном воплощении - это, наверное, задача, достойная театра», - сказал Павлович.

Добавим, что спектакль «Лавр» стал первой постановкой романа в России и был номинирован на Высшую театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит».

Более подробную информацию о спектакле можно найти здесь.

Билеты уже в продаже в кассе театра и на сайте.

Полная программа XXYII Пушкинского театрального фестиваля здесь.

Напоминаем, что при покупке билетов на спектакли Пушкинского фестиваля в кассе театра до 1 сентября действует скидка 20%. После 1 сентября билеты будут продаваться по полной цене. Количество мест ограничено.