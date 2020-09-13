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В программу Пушкинского фестиваля в Пскове не включили лекцию о русском мате

Почему в рамках лекционной программы XXVII Пушкинского театрального фестиваля не будет лекции по истории русского мата, рассказал арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на пресс-конференции 18 сентября он пригласил псковичей посетить две лекции. 26 сентября петербургский писатель и ученый Александр Ласкин прочитает лекцию «Сергей Дягилев - "гражданин Перми" и "гражданин мира"», а на следующий день состоится лекция кандидата искусствоведения, члена Союза театральных деятелей РФ, театрального критика Анны Некрыловой «Пушкин и фольклор».

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По словам Андрея Пронина, она расскажет о детских впечатлениях поэта, полученных от сказок бабушки и няни; о непосредственном использовании образов, сюжетов, символики, приемов художественного языка разных фольклорных жанров в поэзии, прозе, драматургии поэта.

В арсенале Анны Некрыловой, отметил он, есть и лекция об истории русского мата. «Но эту лекцию мы решили не проводить. Понимаем, что эта тематика будет многим интересна, но мы не гонимся за дешевой популярностью», - отметил арт-директор драмтеатра.

Увлекательной, по его мнению,будет и лекция Александра Ласкина. «Если он будет рассказывать так же интересно, как и пишет, лекция затянется. Будет очень здорово», - подчеркнул Андрей Пронин.

Между тем худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев пригласил на обе лекции не только людей, близких тематике театра, но и всех желающих, в том числе студентов-гуманитариев. «Это лекции людей уникальных, удивительных. К тому же просветиться на них можно абсолютно бесплатно», - заметил он.