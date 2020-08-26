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Четыре дня осталось на покупку билетов со скидкой на спектакли Пушкинского фестиваля

Осталось 4 дня льготной продажи билетов на спектакли XXVII Пушкинского театрального фестиваля. До 1 сентября билеты на все фестивальные постановки можно приобрести со скидкой 20%, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

При проведении всех мероприятий программы XXVII Пушкинского фестиваля будут соблюдаться нормы противоэпидемиологической безопасности.Количество мест в зрительных залах будет существенно сокращено.

Напомним, Пушкинский театральный фестиваль, отмененный весной из-за пандемии, пройдет в Пскове с 20 по 28 сентября.

Программа спектаклей, лекций, творческих встреч опубликована на официальном сайте фестиваля.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, администрации Псковской области и Союза театральных деятелей РФ.

Касса работает в здании театра по адресу: улица Пушкина, 13, с 11.30 до 19.30 ежедневно (обед с 15.00 до 16.00). Телефон: (8112) 72-80-22.