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Билеты на Пушкинский фестиваль можно приобрести со скидкой 20%

Билеты на все спектакли XXYII Пушкинского театрального фестиваля можно приобрести в кассе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина со скидкой 20% до 1 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Продажи билетов на спектакли фестивальной программы открываются постепенно», - пояснили в дирекции.

При проведении всех мероприятий программы XXVII Пушкинского фестиваля будут соблюдаться нормы противоэпидемиологической безопасности. Количество мест в зрительных залах будет существенно сокращено.

Следите за поступлениями билетов в продажу здесь.

Пушкинский театральный фестиваль, отмененной весной из-за пандемии, пройдет в Пскове с 20 по 28 сентября. Программа спектаклей, лекций, творческих встреч опубликована на официальном сайте фестиваля.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, администрации Псковской области и Союза театральных деятелей РФ.

Касса работает в здании театра по адресу: улица Пушкина, 13, с 11:30 до 19:30 ежедневно (обед с 15:00 до 16:00). Телефон (8112) 72-80-22.