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Дмитрий Месхиев: Мы не возим на Пушкинский театральный фестиваль «нафталин»

«Мы не возим на Пушкинский театральный фестиваль "нафталиновые" спектакли», - как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 18 сентября художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев, перечисляя спектакли, которые, судя по онлайн-продажам, пользуются наибольшим спросом.

«Я так понимаю, что люди смотрят на названия (когда выбирают, на какой спектакль сходить — ред.). Они не смотрят на то, что режиссер спектакля — гений, на которого надо не то, что идти, а бежать, - высказал мнение худрук театра. - Мы думали, люди интересуются, смотрят на программу. Если ее прочитать, то идти надо на всё, а не только, скажем, на "Лавр" Театра на Литейном или на наше "Село Степанчиково и его обидателей". Хотя это прекрасно, что нас любят, и спектакль неплохой».

Удивительным для Дмитрия Месхиева является невысокий интрес к спектаклю «Слово о полку Игореве» - его на Пушкинский фестиваль везет московский Театр на Малой Бронной. «Идут, но не так, как должны. У меня были искренние ощущения, что на него будет давка. Потому что и тема такая, и режиссер — Кирилл Вытоптов. Может, люди думают, что это "Слово о полку Игореве», которое нас в школе учить заставляли? Нет. Это другое "Слово о полку Игореве" — поверьте мне. Это хулинаский спектакль,чрезвычайно веселый и интересный. Мы не возим на фестиваль "нафталиновые" вещи», - подчеркнул Дмитрий Месхиев.