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Эскиз о семье Болконских представят зрителям Пушкинского театрального фестиваля

В субботу, 26 сентября, в рамках режиссерской лаборатории «Школьная классика. Новый ракурс» зрители Пушкинского театрального фестиваля увидят эскиз спектакля «Война и мир. Лысые горы», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Война и мир» – величайший русский роман. Обращения театра к нему разнообразны и многочисленны. На этот раз режиссер решил прикоснуться к истории семье Болконских: жесткий и строгий старый князь Николай, богомольная и жертвенная Мари, мучимая одиночеством в чужом семействе «маленькая княжна» Лиза… Наполеон еще не переходил границ России, а Андрей Болконский еще не встретил Наташу Ростову. Эскиз создается по мотивам избранных глав первого и второго тома толстовской эпопеи, рассказали в ТКД.

Ставит эскиз на псковской сцене Александр Плотников – молодой московский режиссер, окончивший мастерскую видного режиссера и педагога Камы Гинкаса. Пока на его счету два репертуарных спектакля: «Брак поневоле» по Ж.-Б. Мольеру в МТЮЗе и «Свет повсюду гаснет, но виден его след…» по Л. Рубинштейну в московской «Школе драматического искусства».

В ролях: заслуженные артисты России Сергей Попков и Галина Шукшанова, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова, Ксения Соколова, Евгений Терских.

Начало в 16.00. Для зрителей 16+. Стоимость билета – 200 рублей. Онлайн-покупка - ЗДЕСЬ.

Напомним, что эскизы спектаклей режиссерской лаборатории фестиваля создаются с актерами Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина за пять дней. В том случае, если заявки на будущие спектакли окажутся достаточно состоятельными, вызовут одобрение публики и критики при голосовании, эскизы в будущем превратятся в репертуарные постановки.