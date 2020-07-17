Сцена / Спектакли

Спектакль «Лавр» стал хедлайнером Пушкинского фестиваля по продажам

Арт-директор Псковского драмтеатра, худрук Пушкинского театрального фестиваля Андрей Пронин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал о спектаклях-хедлайнерах Пушкинского театрального фестиваля.

По его словам, несомненным лидером по продажам стал спектакль «Лавр» театра на Литейном. «Интерес к нему понятен, - отметил Андрей Пронин. - Значительная часть действия романа происходит в Пскове. Спектакль поставил замечательный режиссер Борис Павлович».

Лично для Андрея Пронина хедлайнером является «Магадан/Кабаре», театра «ОКОЛО дома Станиславского». «Я считаю Юрия Погребничко величайшим режиссером, крупнейшим режиссером нашей эпохи, - пояснил худрук фестиваля. - Он в Пскове никогда не был. Этот спектакль был признан лучшим спектаклем России в 2017 году».

Кроме того, Андрей Пронин обратил внимание псковского зрителя на «модный московский спектакль "Слово о полку Игореве"» Театра на Малой Бронной.

Как рассказал Андрей Пронин, фестиваль откроет трехчасовой пленэр-марафоном: артисты будут петь романсы на стихи Пушкина, читать произведения «нашего всего».

Также он пояснил, почему в рамках фестиваля не запланировано спектаклей на Малой сцене. «Не очень рентабельно в условиях пандемии играть на Малой сцене, - сказал он. - Театры тоже не хотят играть на 30 человек. Сцена большая в Псковском драмтеатре тоже не очень велика в масштабах Вселенной - тот же «Магадан/Кабаре» по формату прекрасно на нее встает».