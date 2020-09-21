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Сцена / Обзоры

Корыто, полное любви: Театр кукол из Карелии открыл псковичам секрет семейного счастья

22.09.2020 09:36|ПсковКомментариев: 0

Бывало ли с вами когда-нибудь такое: идете домой с работы и вдруг понимаете, что идти вам туда не хочется? Что дом вам чужой, и человек в нем - не тот, и мечтаете вы о разном, и на разных языках говорите. Когда-то - может, два месяца, а, может, десять лет тому назад, все было иначе. А нынче - любовная лодка разбилась о быт, и хочется на какой угодно берег моря, но только не домой.

Если бывало, значит, вы легко можете понять состояние рыбака из хрестоматийной сказки Пушкина, сценическую версию которой представил вчера Театр кукол Республики Карелия (Петрозаводск) на Большой сцене Псковского драмтеатра в рамках XXVII Пушкинского театрального фестиваля. Не бывало? Поздравляем! Скорее всего, вы очень молоды и очень счастливы.

По сути спектакль этот - лайфхак по выходу из кризиса отношений. Он очень наглядно объясняет, как люди доходят до ручки в стремлении сделать свою жизнь лучше - при том, что изначально она уже прекрасна (почему-то вспоминается недавний опрос, согласно которому половина россиян хочет на пенсии жить у моря и получать 59000 рублей в месяц). А в финале спектакля - тот самый нужный и важный совет, который, как у психолога, вы ищете сами. Никто ведь не решит за вас ваши проблемы. Даже если этот «никто» - золотая рыбка.  

Мечтательные, трогательные герои живут просто и мудро: старик возится со своим неводом, старуха, «рыба его мечты», прядет пряжу - нить жизнь свивается по привычке, которая, по Пушкину, «свыше нам дана, замена счастию она». Символом этой устроенной, налаженной жизни становится корыто - оно и в стирке подспорье, и в дождь за крышу дома своего сойдет. Да и не старики они вовсе, а молодые еще люди - кризис, знаете ли, в любом возрасте нагрянуть может.

И жили бы пушкинские герои так до скончания века, если бы не синяя бездна, расстилающаяся перед ними, - мягкое, принимающее любую форму и цвет полотно. Чего в нем только не скрыто! Это море возможностей, море страстей человеческих: что выберешь - так тебе и надо. Рыбка - лишь повод, море - лишь зеркало. Вчера еще вы жили в райских кущах, а сегодня уже, глядь, в корыте с евроремонтом, завтра - в вертепе с телевизором, послезавтра - в золотом балагане со слугами-скоморохами.

На смену приятным слуху наигрышам гармони приходят сбивчивая какофония и поминальный духовный стих «Грешный человече». Старуха преображается потихоньку не просто в столбовую дворянку и царицу, а в маску, дурную копию самой себя (а до кучи и мужа своего обращает в покорную куклу). Даже голос у жены меняется - в фарсовом осмыслении режиссера он превращается в противную пищалку. Думаю, что и зубную щетку она в стаканчик регулярно забывает ставить - в общем, сбываются самые дурные сны о бесконечности совместной жизни. Хорошее дело браком не назовут и все такое.

Кстати, несмотря на кажущуюся дурашливость эпизодов с ростом аппетитов героини, дети, пришедшие на спектакль, четко почувствовали: происходит что-то ужасное. «Мамочка, мне страшно!» - сказала девочка, сидевшая впереди меня. И правда - чем-то происходящее на сцене очень напоминало «Убить дракона» - кошмар наяву. Но терпел старик, сносил все безропотно - как будто понимал: «Свою жену я не ругаю, ее я никогда не брошу. Это ведь со мной она стала плохая. А брал-то я ее хорошей!»

Сплетение музыкальных мотивов, метафорических и символических образов, игра жанрами раскрывает новые подтексты в сказке Пушкина, выводя ее на уровень притчи о волнениях людского моря, неизбывном течении времени, о страстях и грехе, о свободе и покое, об искуплении и счастье.

Пройдя испытания и искушения любовная лодка-корыто, расколовшаяся надвое в начале спектакля, наконец, починяется волшебным образом - в мерцании звезд и молчании синего моря. Старик и старуха сидят бок о бок - «и за них мы пьем парное молоко». О чем они думают, что они поняли для себя? Теперь это их семейная тайна, еще больше скрепляющая эту ячейку общества. Мы, зрители, не можем не улыбнуться при виде этой идиллии - старики заслужили эту улыбку. И мы идем после спектакля по своим домам, к своим «старикам» и «старухам», полные этой сказочной настоящей любовью, прошедшей огонь, воду и медные трубы.

А море успокаивается, все тише становится его шум. Но где-то в глубине - проблескивает золотом... Где-то там, в пучинах, по-прежнему спят наши желания и ждут своего часа. Золотые рыбки – те еще провокаторы!

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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