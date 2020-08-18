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Спектакль «Вертинский. Русский Пьеро» увидят псковичи в сентябре

Открывается продажа билетов на очередной спектакль - концерт корифея Александринской сцены, народного артиста России Николая Мартона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

Спектакль «Вертинский. Русский Пьеро» создан по музыкальным новеллам, «песенкам» великого русского актера, поэта и шансонье Александра Вертинского (1889-1957).

Для публики Пушкинского фестиваля этот спектакль станет не только встречей с творчеством Вертинского, неизменно популярным на протяжении ста с лишним лет, но и театральным свиданием с народным артистом России, ведущим актером Александринского театра Николаем Мартоном.

«Вертинский. Русский Пьеро» — больше, чем ретроспектива комических ариеток и печальных песен Вертинского. Это и размышление о судьбе артиста, в котором сквозь иронию и тайну таланта звучит подлинная трагедия ушедшего века, отметили в ТКД.

Спектакль пройдет 22 и 23 сентября в фойе-музее Псковского театра драмы. Билеты уже в продаже.

Напомним, что при покупке билетов на спектакли Пушкинского фестиваля в кассе театра до 1 сентября действует скидка 20%. После 1 сентября билеты будут продаваться по обычной цене. Количество мест ограничено.

С полной программой XXVII Пушкинского театрального фестиваля можно ознакомиться на сайте https://pushfest.ru/event.