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Моноспектакль «Пиковая дама» покажут на Пушкинском фестивале

22 сентября и 23 сентября в Пскове Театр им. Евгения Вахтангова (Москва) покажет спектакль «Пиковая дама» в рамках XXVII Пушкинского фестиваля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

Фото: Людмила Сафонова

Моноспектакль по повести Пушкина представит народный артист России, лауреат Государственной премии России, профессор, ректор Театрального института им. Щукина, ведущий актер Московского академического театра им. Вахтангова Евгений Князев. Тот самый, которого мы знаем, например, по роли Вольфа Мессинга в нашумевшем телесериале. Долгожданная встреча Евгения Князева с псковским зрителем - еще и отличный повод поздравить любимого артиста с юбилеем.

Когда-то в спектакле Петра Наумовича Фоменко «Пиковая дама» Евгений Князев сыграл Германна. В память о Фоменко и этой работе Князев создал свою монопрограмму. Теперь на сцене он один, и этого оказывается достаточно, чтобы погрузить зрителя в литературный транс пушкинской повести, позволяя практически дотронуться до трех заветных карт, «материализовать» на сцене не только Германна, но и кроткую Лизу, и взбалмошную графиню, отметили в ТКД.

«Удивительная манера перевоплощения, особая актерская энергетика позволяли мастерски передать настроение и мысли того или иного персонажа пушкинской истории. Доверчивая и наивная Лизавета Ивановна, властная, хоть и выжившая из ума старая графиня, нервный и с самого начала тоже кажущийся несколько сумасшедшим Германн - смена образа у Князева занимала доли секунды. Комичность ситуаций, душевные перипетии, любовные терзания - гаммой чувств напряженного сюжета на сцене управлял один человек, в помощь которому были всего лишь столик, стопки бумаг, пенсне, колокольчик и часы», - говорится в интернет-журнале Cultinfo.ru.

Создатель и исполнитель спектакля – народный артист РФ Евгений Князев.

Продолжительность спектакля – 1 час 30 минут без антракта. Для зрителей 12+.

«Пиковая дама» 22 сентября в 18.00, 23 сентября в 20.00.

Заказ и бронирование билетов на сайте театра.