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В Пскове открыта продажа билетов на спектакль «Пиковая дама» Краснодарского театра драмы

Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького представит на XXVII Пушкинском театральном фестивале в Пскове свою версию самой мистической пушкинской повести. Несмешной анекдот в одном действии зрители увидят 20 сентября, в первый день фестиваля, на большой сцене Псковского театра драмы, в 16:00 и 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

«Узнав секретный порядок трех карт, игрок с легкостью сможет обойти противников и сорвать куш. Этот наивный, казалось бы, анекдот, услышанный однажды молодым офицером Германном, становится для него навязчивой идеей. Разыскав хранительницу тайны - старую графиню, - он готов пойти на любой обман и хитрость. Мистика, окутывающая каждый шаг героя на пути к его цели, исказит его жизнь до неузнаваемости», - отметили в театре.

Спектакль режиссера Константина Солдатова, родившийся на краснодарской сцене в прошлом театральном сезоне, щедро оформлен музыкой американского композитора и вокалиста Тома Уэйтса. Более того, повествователь, от лица которого рассказывается история, сам выглядит двойником Уэйтса. А это означает, что пушкинская новелла будет разыграна эксцентрично и причудливо, вкрадчиво и язвительно, с отборным комизмом и трагическим послевкусием.

«“Пиковая дама”, выполненная в стилистике дарк-кабаре и наполненная множеством оригинальных режиссерских находок, была с восторгом принята зрителями. Спектакль впечатлил не только неожиданным прочтением известного сюжета, но и яркими актерскими работами», - описала постановку телекомпания «Кубань ТВ».

Билеты уже в продаже.

Напомним об акции от организаторов фестиваля: до 1 сентября билеты на все фестивальные постановки можно будет приобрести в кассе театра со скидкой 20%.