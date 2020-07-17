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Станет ли псковский «Ревизор» лауреатом «Золотой маски», зрители узнают 30 октября

30 октября станут известны лауреаты российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Об этом сообщил арт-директор Псковского драмтеатра, худрук Пушкинского театрального фестиваля Андрей Пронин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Напомним, в прошлом году спектакль Петра Шерешевского «Ревизор» Псковского драмтеатра получил пять номинаций «Золотой маски»: лучший спектакль, лучшая работа режиссера - Борис Шерешевский, лучшая мужская роль - Евгений Терский, лучшая женская роль второго плана - Дарья Чураева, лучшая мужская роль второго плана - Виктор Яковлев.

Делясь своими впечатлениями от конкурсного просмотра жюри, Андрей Пронин отметил: «Мне не удалось узнать результат по глазам, а на словах они были очень сдержанны - им категорически запрещается что-либо говорить. Мы были один на один, без зрителя, и они очень стеснялись: как только речь доходила до оценочных вещей, они краснели и убегали».