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Началась прямая трансляция открытой дискуссии «Национальный театр России: новая стратегия»

В сообществе Псковского драмтеатра «ВКонтакте» начинается прямая трансляция открытой дискуссии «Национальный театр России: новая стратегия», которая проходит в рамках XXVII Пушкинского театрального фестиваля.

Разговор будет посвящен актуальным проблемам, стоящим перед российскими театрами на текущем этапе, и прежде всего – проблемам национальных театров страны: какие новые художественные и организационные формы способны интенсифицировать их жизнь, какие новые вызовы стоят перед ними, в чем они должны положиться на помощь государства, а что должны решать сами.



Участниками круглого стола станут представители министерства культуры РФ и руководители национальных театров России, в том числе художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского) Валерий Фокин и художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

В рамках дискуссии прозвучат короткие доклады по темам: «Театр и пандемия: новые вызовы», «Национальный театр в цифровую эпоху», «Основные проблемы национальных театров России на современном этапе». Арт-директор Псковского драмтеатра Андрей Пронин представил доклад «В поисках новой стратегии национального театра».

Модератор дискуссии – Алла Шендерова, редактор журнала «Театр» (Москва).