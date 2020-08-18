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«Истории петербургского повесы» представят на Пушкинском театральном фестивале

С 20 августа в кассе и на сайте Псковского театра драмы открыта продажа билетов на моноспектакль Ильи Тиунова «Истории петербургского повесы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Актер петербургского «Небольшого драматического театра» Илья Тиунов представит вниманию зрителей путешествие по петербургским произведениям и биографии Александра Пушкина.

«Скучно не будет: в жизни поэта было немало рискованных приключений. Дуэли, карты, донжуанский список, всеобщее поклонение и придворные интриги… Речь пойдет о знаковых петербургских пушкинских местах в городе на Неве: театры, так горячо любимые Пушкиным и Онегиным, игорный дом, куда заглядывал поэт и где его Германн проиграл целое состояние, и дом Пиковой дамы, набережные и красивейшие дворцы Петербурга, воспетые им в стихах, полный мистического значения Медный всадник, памятник поэту на Мойке в его последнем пристанище», - отметили в ТКД.

Прозвучат стихи, романсы, отрывки из прозы и писем Пушкина.

Билеты уже в продаже.

Напомним об акции от организаторов фестиваля: до 1 сентября билеты на все фестивальные постановки можно будет приобрести в кассе театра со скидкой 20%. С 1 сентября билеты на спектакли фестиваля будут продаваться без скидок.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.