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Утритесь. Весь пар ушел в гудок

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонёр». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий - Константин Калиниченко.

«Жизнь человека, по большому счету, это процесс приведения завышенных ожиданий в соответствие с реальностью. Чем быстрее приведете, тем раньше начнете радоваться жизни…»

А.Адлер

8 октября прошло заседание научно-методического и экспертного Совета по вопросам сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области. За этим мутным бюрократическим названием скрывается некий орган, который, в том числе, решает, как будет выглядеть наш город, прежде всего в его исторической части.

Чем занят этот орган в мирное время нам не известно, однако на упомянутом заседании обсуждался действительно важный вопрос: по какому проекту будет реконструирована одна из стратегических территорий Пскова - площадь Ленина.

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Тут надо совершить небольшой исторический экскурс. О том, что площадь Ленина давно не отвечает вызовам времени и с ней надо что-то делать, понятно давно и более-менее всем. Возражения имеются разве только у коммунистов, потому как в любой реконструкции данной территории они видят исключительно попытки депортации вождя мирового пролетариата куда-нибудь на задворки Пскова.

Все же находящиеся в здравом уме граждане не могут не понимать, что центральная площадь города не должна выглядеть, как убогий пустырь в негритянском гетто, где кроме клумбы и бронзового истукана нет ровным счетом ничего. На беду псковичи регулярно ездят за пределы Родины и своими глазами видят, как организованы аналогичные пространства в цивилизованных странах. Тут даже если стоите горой за сохранение памятника Ленину, за площадь все равно обидно и неловко.

Впервые серьезно подступился к этой теме губернатор области Андрей Турчак в 2009 году.

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Работа, надо сказать, была организована серьезно, основательно и с учетом актуальных трендов. В средствах массовой информации велась честная и открытая дискуссия о том, как должна выглядеть площадь, а чего на ней быть не должно. Был незамедлительно объявлен конкурс на визуализацию проекта реконструкции, в котором мог принять участие любой желающий. Параллельно власти прорабатывали технические аспекты и, с высоты сегодняшних скудных на идеи и унылых дней, следует признать, что планы были поистине грандиозные.

Запланировали полную перекладку всех инженерных сетей, новую ливневую канализацию. Все без исключения здания в радиусе площади предполагалось оборудовать современной системой подсветки в темное время суток. Пространство вокруг памятника должны были полностью перепрофилировать с учетом современных подходов к территориальному планированию. Все это, без сомнения, позволило бы площади Ленина из убогого транзитного пустыря превратиться в пространство притяжения жителей и гостей города.

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Но что-то там не срослось. Сегодня уже и не вспомнить всех перипетий сюжета. Вроде и много было реконструировано в эпоху Андрея Турчака, а об площадь Ленина можно сказать, что зубы немножко пообломали. Конкурсы проектов канули в небытие, вместе с современной подсветкой и новой ливневкой. На долгие 10 лет…

Этим летом к теме реконструкции площади Ленина решили вернуться. 25 июля в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей активно обсуждали подготовку нового дизайн-проекта благоустройства площади Ленина. В мероприятии приняли участие все заинтересованные лица - от главы администрации Пскова Александра Братчикова до главного архитектора региона Евгения Шапкина, что как бы говорит о серьезности намерений. Присутствовал и руководитель компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов, что в контексте дальнейшего развития событий имеет принципиальную значимость.

Круглый стол в общественном пресс-центре ПЛН 25 июля 2019 г.

В ходе круглого стола высокие стороны в целом пришли к единому пониманию, что на площади многое устарело и нужно принципиально менять прежде всего функциональность и смысловую нагрузку пространства. Цитирую Александра Братчикова:

«На площади хотелось бы видеть фонтан, новые архитектурные формы. Необходима «доступная среда». Люди должны там отдыхать, а не просто ходить мимо на остановки общественного транспорта…».

Очень емко и точно сказано о том, какое направление должна принять реконструкция. По прошествии 2 с половиной месяцев можно констатировать, что таки фонтан на площади будет. Вероятно, это все, чем порадуется Александр Братчиков. Потому как этим по сути и ограничатся. Все остальное, извиняюсь, сплошной смех сквозь слезы. Впрочем, разве у нас когда-либо было по-другому? Вспомните, с какой помпой преподносился в свое время проект реконструкции набережной реки Великой. На выходе же вместо настоящей реконструкции мы получили обычный ремонт в виде замены асфальта на плитку и новые фонари. В общем ничего нового. Поэтому, чем меньше вы ждете от проекта будущей площади Ленина, тем легче вам будет принять итоговый результат.

Потому что реконструкция центральной площади Пскова – это на самом деле не реконструкция, а так… легкий косметический ремонт. Не будет практически никаких изменений в планировке и функциональной нагрузке. В этом смысле у нас появляется один несомненный бенефициар – Коммунистическая партия Российской Федерации.

Нет никаких сомнений, что при таком раскладе Ильич останется главной архитектурной доминантой и продолжит стоять спиной к высшему образованию, с надеждой глядя на Запад.

Но давайте скажем пару слов о самом проекте так называемой реконструкции. Чтобы не быть голословным, приведу здесь цитату известного псковского архитектора Владимира Шуляковского, который участвовал в мероприятии, на котором и был утвержден проект:

«Методсовет подавляющим числом голосов при одном голосе против решил, что площадь Ленина в ее существующим виде и так хороша, поэтому ее планировку нужно оставить без изменений. Реконструкция скорее будет напоминать минимальный ремонт. Площадь в настоящее время выполняет две функции – парады два раза в год и места для отдыха – посиделки на скамеечках. Никаких дополнительных общественных пространств там обустраивать не будут, хотя, на мой взгляд, городская площадь могла бы быть и организованным местом для проведения митингов, праздников, ярмарок, вернисажей, концертов и даже для размещения новогодней ели, которая на данном этапе у нас устанавливается непонятно как, посередине транспортной развязки. Но методсовет решил, что ничего этого не нужно. Все и так хорошо, ничего менять надо».

Владимир Шуляковский

Вот, собственно, и все, шах и мат, господа. Если вам казалось, что с площадью Ленина что-то не так, то это ваши личные заблуждения. А специалисты решили, что и так сойдет. И если какие-то несознательные граждане рассчитывали, что площадь Ленина превратится в комфортную зону отдыха и удобное место проведения массовых мероприятий, то это, вы, граждане, от отсутствия знаний так думали. И вообще – перебьетесь.

Интересная точка зрения на проблему у главного архитектора Пскова Евгения Скачкова. По его мнению, «перепланировать такое многофункциональное пространство, не нанеся урон какой-нибудь из существующих ныне зон площади, практически невозможно». Вот это нормальный такой подход: трудно, поэтому и не стоит затевать. Впрочем ладно. Но скажите на милость – а какие такие «зоны» есть сегодня на площади Ленина, которыми прямо-таки нельзя пожертвовать? Бог с ним с памятником Ленина – пусть работает волнорезом, раз уж общество пока еще нервно рефлексирует на вождя мирового пролетариата. Но ведь больше ничего ценного на этой площади и нет. Там просто невозможно «нанести урон», даже если очень захотеть, потому что нельзя уничтожить то, чего нет.

Что касается самого проекта, то его предложила компания «Псковжилстрой», и тут многое становится предельно ясно. Согласитесь, если проект центральной городской площади разрабатывает «Государственная строительная компания «Псковжилстрой», большинство вопросов отпадает сразу. Даже если отталкиваться исключительно от названия, сразу веет каким-то махровым серым «совком». Чтобы рассеялись последние сомнения, можно зайти на сайт организации и узнать, что «Псковжилстрой» усиленно застраивает дальнее Завеличье. Если вы задаетесь вопросом, что за организация продолжает превращать Борисовичи в социально-неблагополучное гетто, застраивая его унылыми «человейниками» по давно морально устаревшим проектам, то это именно они. Лично я нисколько не удивлен, что архитекторам «Псковжилстроя» площадь Ленина кажется вполне современной и ничего там не нужно делать. С таким-то чувством вкуса и прекрасного…

Хотя я немножко лукавлю – авторы проекта все же планировали сделать неожиданный постмодернистский ход. Открою секрет – в проекте «реконструкции» на площади Ленина были предусмотрены… качели. Да, вот такие, чем-то похожие на советские дворовые. К несчастью для авторов, методсовет такой радикальный подход не оценил и качели не согласовал.

А так можно было бы помечтать и о совсем несбыточных вещах. Уместно бы смотрелась также и песочница в центре площади или, например, шиномонтаж…

Я не перестаю удивляться нашим чиновникам. У них никогда нет денег и времени. Но если деньги появляются, а решение проблемы лежит на поверхности, они обязательно устраивают миллион совещаний по кругу, титанические мозговые штурмы. С площадью Ленина, мне кажется, вообще не должно быть никаких проблем. Главным пользователем пространства является Псковский государственный университет, где, при всех невзгодах нашего верхнего образования, учится толковая и креативная молодежь. Так отдайте им проект на откуп – и они нарисуют в итоге его таким, что Эдриан Смит позавидует, а Хундертвассер в гробу заворочается. Чиновникам останется только технически это реализовать. Но нет.

Вместо комфортного и современного рекреационного пространства, которое могло бы стать местом притяжения туристов и псковичей, у нас сохранится серый и унылый транзитный пустырь, в лучших традициях «совка» и «Псковжилстроя».

Я, повторюсь, совершенно не удивлен произошедшему. И ни секунды не сомневался, что любую рациональную идею ответственные товарищи выхолостят и доведут до абсурда, а в результате мы получим укладку нового асфальта и десяток скамеек под видом реконструкции.

Но возникает вопрос: почему у нас всегда вот так все происходит? Набережная реки Великой, детский парк. Список довольно длинный. Мы постоянно сетуем, что не хватает денег. Но стоит им появиться, как сразу становится ясно – в архитектурном сообществе тотальный кризис мысли и жанра. Наши архитекторы не в силах разработать современные актуальные проекты. Приезжаешь в Эстонию и видишь, как даже в глубоко провинциальном Выру за полгода реализовали великолепный концептуальный проект центральной площади. В Пскове же способны только асфальт на плитку поменять. Печально это все и очень убого…

А самое главное – обидно. Территория площади позволяет реализовать на ней несколько самодостаточных и мобильных проектов. В городе по-прежнему нет нормального пространства для креативной молодежи. Да и вопрос о переносе главной новогодней елки с транспортного кольца на Октябрьской площади в подходящее место давно назрел, и площадь Ленина идеально для этого подходит.

Но мы же понимаем, что будет реализован проект «Псковжилстроя» под названием «сойдет и так». После чего центральная городская площадь может забыть о реконструкции еще лет на десять. Так что расслабляемся, перестаем мечтать и ничего не ждем…

Константин Калиниченко