Экономика

«Дневной дозор»: как чувствует себя псковский бизнес?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему псковского бизнеса. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В новостной ленте последнее время мелькает всё больше позитивных заголовков, касающихся оценки экономики России. В их числе: «Темпы роста деловой активности в промышленности достигли максимума с января 2017 года»; «Российские аналитики ждут увеличения производства в ближайшие двенадцать месяцев благодаря инвестициям в новую продукцию и оборудование»; «По итогам третьего квартала 2023 года чистая прибыль российских компаний составила рекордные 11 триллионов рублей».

Но порой цифры «средней температуры по больнице», которые озвучивают в отчётах на федеральном уровне, могут отличаться от реального положения дел на местах, в регионах. Как говорится, есть Москва, а есть остальная Россия. Так насколько оправдан этот оптимизм и рапорты об экономических успехах страны? С какими результатами завершил региональный бизнес 2023 год и какие надежды связывает с годом 2024?

Мы попросили псковских промышленников, предпринимателей и экспертов в сфере бизнеса рассказать, перестала ли экономика чувствовать санкционное давление, влияют ли на производство колебания курса рубля и насколько успешно работает импортозамещение. О том, как сейчас чувствует себя псковский бизнес, в программе «Дневной дозор».

В текущих условиях любой бизнес (вне зависимости от региона, в котором он работает) чувствует себя не очень уверенно. Таким мнением поделился генеральный директор группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев. По его словам, это объясняется тем, что ряд отраслей производства до сих пор сильно зависит от импорта и валютных колебаний. Однако «свет в конце туннеля» виднеется – импортозамещение в стране делает первые шаги. Правда, пока преимущественно в продовольственной отрасли. Промышленников же гораздо больше интересуют вопросы поставки оборудования и комплектующих для него.

«Есть некоторые вещи, которые попали под санкции, с которыми мы работать не можем. Допустим, у нас сепараторы стоят немецкие, а они попали под санкции. Они наотрез отказываются поставлять какие-либо запасные части. Это привело у нас к остановке производства в декабре на две недели. Когда говорю про бизнес, я имею в виду компании, которые занимаются каким-то производством. Поэтому я считаю, что бизнес чувствует себя неважно, потому что очень велика валютная составляющая. Процентные ставки банков, которые есть, просто драконовские. В моем понимании ситуация очень тяжелая, особенно тяжело сегодня с кадрами. Вот у нас, как вы понимаете, очень много труда мужского. А на сегодняшний день у нас очень серьезная проблема с кадрами, потому что мужчин не хватает».

У заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов, директора ООО «Псков-Полимер» Юрия Сорокина на ситуацию иной взгляд. По его мнению, предприниматели в России – «люди со знаком качества». Их немного, но они могут формировать налогооблагаемую базу, обеспечивать страну рабочими местами, создавать продукцию, производить товары и услуги. И люди с предпринимательской жилкой будут работать в любых условиях, даже в экономической ситуации, которая «кажется бесперспективной и катастрофической».

«В любых условиях мы находим, как выйти из ситуации. В истории российского предпринимательства не раз случались большие трудности, но мы не сложили руки, а искали варианты преодоления этих сложностей. И мы их находили! Все производственные планы на 2023 год мы выполнили. Рабочих рук не хватает, но все производства работают, никто не сдается, продолжают выпускать продукцию. Поэтому я хочу сказать, что вся страна и конкретно наш регион достаточно спокойно, без всяких катастроф справились с новыми вызовами. Если не сможем привезти запасные части или оборудование, будем создавать сами, будем дружить с теми, с кем раньше не дружили, налаживать торгово-экономические связи, и все будет работать. Я уверен, что ничего не произойдет. Если власти будут не мешать бизнесу, а помогать, то, я думаю, все будет в стране в порядке».

Экономика в стране не перестала чувствовать санкционное давление, отметил псковский промышленник, директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий. По его замечанию, вместо необходимых 50% в стране «импортозаместили» лишь 8%. Это означает, что российская промышленность должна была увеличить объёмы собственного производства в полтора-два раза. О таких показателях, считает Игорь Савицкий, пока говорить рано.

«Как прожили 2023 й год - более-менее благополучно, были более или менее вменяемые кредиты. Под импортозамещение еще не давали, эти программы не рабочие совершенно. Я не знаю, кто там "импортозамещал" для предпринимателей. Импортозамещение - это покупка нового оборудования. Скажите, пожалуйста, где его купить? Раньше импортировали из Европы, теперь только из Китая. Китай тоже не очень хочет продавать необходимое нам оборудование. Курс рубля по отношению к доллару, это так называемая реальная инфляция. Почему? Потому что 50% комплектующих ввозят за доллары. Мы там пытались за рупии продавать, это тупиковый путь. Лучше продавать их за юани, потому что деньги сейчас эти не вывести, ни на какие рублевые расчеты мы не перешли. Но даже если будет рублевый расчет, они будут привязаны к доллару. Курс рубль-доллар коснется каждого человека в нашей стране. Поднял ставки очень в наш госбанк. Мы сейчас получить кредит можем только под 17-27%. Разве за такие проценты мы можем "импортозаместиться", закупить новое оборудование, получить кредиты на перевооружение предприятий? Конечно, нет. Ничего хорошего не ждем, если не будет пересмотрена экономическая политика».

Противоположное мнение высказал председатель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия», директор одного из псковских ресторанов Станислав Оссовский. Он заверил: доклады об улучшении состояния российской экономики, которые звучат на федеральном уровне, полностью соответствуют действительности. И прогнозы на 2024 год тоже позитивные.

«Экономический блок нашего региона отлично справляется с развитием экономики в Псковской области. Меры поддержки действительно реализуются. Существует масса льготных займов, которые помогают бизнесу развиваться. Я бы не сказал о том, что у нас какое-то ухудшение в экономике. Наоборот, чувствуется развитие. Жалоб от коллег по псковскому региональному отделению "Деловая Россия" на экономику я не слышу. Все довольны, все развиваются, у всех все хорошо. Мы очень часто обсуждаем какого-либо рода новые стартапы, в особенности в легкой промышленности. Очень надеемся, что у нас получится реализовать эти проекты. Я думаю, что все будет прекрасно в 2024 году».

Не столь однозначно мнение председателя регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерия Лесникова. Он подчеркнул: в отчётах о прибыли, которые демонстрируют на федеральном уровне, показан доход всех видов предпринимательской и хозяйственной деятельности – и крупных, и средних, и малых. И как раз малый бизнес себя чувствует не очень хорошо.

«Пришлось внести некоторые изменения, корректировки в свою деятельность. Понятно, что город Псков находится на границе с Евросоюзом, но очень много псковского бизнеса было направлено на работу с партнерами из стран Балтии, с партнерами из Евросоюза. Перепрофилироваться и изменить логистические связи очень непросто, и поэтому бизнес выходит из положения, кто как может, кто как успел перестроиться. У тех, кто смог перестроиться, наверное, есть и положительная динамика, но кто не успел перестроиться, тот закрылся. Год непростой, и все равно, я думаю, что, конечно, внешние условия не положительно влияют на малый бизнес. Но мы исходим из той ситуации, которая есть. Поэтому бизнес пока еще на плаву».

На произвол судьбы в текущей экономической ситуации предпринимателей не бросают. Несколько лет в регионе функционирует Центр инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. Как сообщила руководитель центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Иванова, ежегодно теми или иными услугами центра пользуются около двух тысяч предпринимателей. Обращения поступают ежедневно.

«Это могут быть консультации, участие в форумах, какие-то конкретные меры поддержки. Если говорить отдельно по кредитам, то в этом году мы выдали более чем 300 микрозаймов. Если более точно - это 314 микрозаймов на общую сумму почти 730 миллионов рублей. А если говорить в целом по предпринимателям, кто обращаться в центр "Мой бизнес", то у нас из 2000 обращений около 650 - это самозанятые. Это та категория, которая с каждым годом увеличивается. Мы начинали два года назад с 50 самозанятых, а сегодня уже 630. Достаточно существенный рост. Примерно тысяча предпринимателей - это именно юрлица, организации, фермерские хозяйства. Но также к нам обращаются и физические лица. Это порядка 350 человек. То есть те, кто только планирует начать свой бизнес, они чаще всего, конечно, обращаются за информацией о том, как открыть, какую выбрать форму налогообложения, какой выбрать вид деятельности. В том числе они активно участвуют в наших образовательных программах».

Хотя в сфере малого предпринимательства не всё так однозначно, в стране продолжают появляться новые ИП и самозанятые. В области крупного предпринимательства картина ещё более позитивная, считает председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, политик Сергей Вострецов.

«После шокового 2022 года экономика, безусловно, в 2023-м показала серьезный рост, потому что перестроились поставщики. Конечно же, за 2023 год экономический рост был, особенно у крупного бизнеса. Те же нефтяники, газовики тоже все перенастроили. То есть потоки ушли с запада на восток. И здесь мы, конечно же, видим положительный баланс. Что касается мелких предприятий, то, наверное, есть сложности, потому что они зависят все равно от кредитов. А при такой ставке о каких кредитах может идти речь? Если мы действительно хотим оживить свою экономику и бизнес, нам нужно, конечно же, подумать о том, как именно изменить систему финансирования этого бизнеса. Потому что при тех кредитах, которые сегодня есть, выжить может только государственное предприятие или крупный бизнес. У мелкого и среднего бизнеса, конечно, сегодня жизнь очень тяжелая».

По данным налоговой, в минувшем 2023 году в Псковской области насчитывалось около 14 тысяч зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и 11 тысяч юридических лиц. Ежегодно их число возрастает. Помимо «новичков» в этом списке те, кто преодолел и кризисы, и санкции, и пандемию. Они знают: «палки в колёса» предпринимателей внешние обстоятельства вставляли всегда. Но чтобы сфера экономики не просто «держалась на плаву», а «росла и процветала», государство должно держать руку на пульсе.

Светлана Пикалёва