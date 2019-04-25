Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Гипермаркет для больших машин
О слабеньких и жиденьких
«Технодром»: Грандиозное открытие
Каким увидели Омск псковичи
мечта, ставшая явью
Резиновая обувь для города
Исторический парк на «Электроне»
Предпенсионер? С вещами... за парту!
Между прошлым и будущим
Телефон прямого эфира 56-73-72
Новый уровень
 
 
 
ещё Политика 25.04.2019 08:535 Иван Штылин примет участие в праймериз «Единой России» по выборам главы Пустошкинского района 25.04.2019 23:070 Прямые выборы мэров, вопрос на 4 миллиарда и «кошмарят» ли на Псковщине бизнес 25.04.2019 15:573 Александр Котов: Нужно просить о смягчении условий погашения госдолга у премьер-министра РФ 25.04.2019 15:452 Сантехник и ресторатор пополнили список участников предварительного голосования по выборам в Псковскую гордуму 25.04.2019 14:500 В регламент областного Собрания депутатов внесены изменения 25.04.2019 11:321 Лев Шлосберг четвертый раз внес законопроект о возврате прямых выборов глав Пскова и Великих Лук
 
 
 
Самое популярное 25.04.2019 09:511 Закрыт сбор средств для юной великолучанки с опухолью мозга 24.04.2019 22:086 Под Ольгинским мостом в Пскове обнаружили труп 38-летнего мужчины 23.04.2019 21:413 У спортивного клуба рядом с Псковом поймали беременную гадюку. ВИДЕО 23.04.2019 11:149 В связи с проведением акции «Сирийский перелом» в Пскове закроют для транспорта площадь у железнодорожного вокзала 24.04.2019 11:522 Рак щитовидной железы: симптоматика, диагностика и новейшие методы лечения
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Прямые выборы мэров, вопрос на 4 миллиарда и «кошмарят» ли на Псковщине бизнес

25.04.2019 23:07|ПсковКомментариев: 0

В «повестке дня» 32-й сессии Псковского областного Собрания депутатов значилось 14 вопросов, но один, возможно, самый резонансный, инициированный лидером псковского «Яблока» Львом Шлосбергом, - о состоянии «бесплатной» системы здравоохранения региона и обеспеченности медицинскими кадрами, - «вылетел» из списка по причине пребывания губернатора и руководителя профильного комитета в Москве. Еще один вопрос, четвертый, - о порядке рассмотрения петиций граждан, - самолично снял его автор, первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко. Зато и тот, и другой, и яблочник, и зюгановец, выступили перед коллегами с трибуны в рамках так называемых «пятиминуток гнева», обычно предваряющих работу сессии. 

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов и его заместитель Юрий Сорокин

На этот раз, правда, обошлось без гневных филиппик. Коммунист Алексеенко, в последние месяцы вместе с другими оппозиционерами активно обсуждающий пресловутую «мусорную реформу» и выступающий против строительства под Псковом химического завода «Титан-Полимер», предложил создать некий Общественный совет по экологии, куда вошли бы представители власти, исполнительной и законодательной, эксперты и общественники.

Депутат Алексей Севастьянов

По мотивам тематики 10-го международного экологического форума, прошедшего в столице в марте, Петр Алексеенко говорил о необходимости общественного парламентского контроля и принятия отдельного закона об экологической информации. Что касается «мусорной реформы», то персек присоединился к мнению, согласно которому «реформа идет с пробуксовкой, в том числе и в Псковской области». 

Депутаты Наталья Мельникова и Виктор Гречин

Лев Шлосберг обратился к своей «любимой» теме и в четвертый раз в нынешнем созыве внес на рассмотрение Собрания вопрос о статусе и прямых выборах глав двух крупнейших муниципалитетов — Пскова и Великих Лук. Здесь напомним, что три предыдущие попытки внести поправки в закон о местном самоуправлениии закончились фиаско. По словам Шлосберга, «именно областной парламент обладает полномочиями возвратить прямые выборы 250 тысячам избирателей, которые давно ждут этого решения». 
При этом, сам же яблочник и объяснил в подробностях причину, по которой «партия власти» раз за разом отклоняет его предложения об изменении закона: в городах сильны протестные настроения, и результаты выборов подчас непредсказуемы, власть в городах труднее получить и легче потерять, тогда как избранный мэр неизбежно превращается во влиятельную политическую фигуру. «Надеюсь на вашу политическую волю», - закончил человек-фракция свой очередной спич. 

Далее депутаты рассмотрели кандидатуры четырех мировых судей, по которым им предстояло тайно проголосовать в течение перерыва.

Обычно подобные процедуры проходят в Собрании «без шума и пыли», но сегодня некоторая закавыка случилась с Екатериной Хатулевой, претендовавшей на судебный участок №38 (город Псков), которую депутаты чуть было не «прокатили»: против проголосовало 13 народных избранников, и не хватило буквально одного голоса, чтобы кандидатуру Хатулевой отклонить. 

Обстоятельства столь неожиданной «обструкции» со стороны почти трети депутатов содержались в вопросе Льва Шлосберга по обстоятельствам судебного заседания 7 февраля 2019 года, по которому была оштрафована Псковская Лента Новостей. Так вот, депутат Шлосберг спросил у г-жи Хатулевой, обращались ли к ней «во внепроцессуальном порядке» некие политически заинтересованные лица? «Если такие обращения были, как они зафиксированы, и где с ними можно ознакомиться?», - поинтересовался депутат, и понятно, что эти вопросы звучали почти как «утверждения» в жанре легкого троллинга. 
Разумеется, Екатерина Хатулева все «внепроцессуальные контакты» категорически отрицала и дело комментировать отказалась, поскольку оно находится в стадии обжалования. «Внепроцессуального общения не было до момента рассмотрения дела, соответственно никакого размещения информации об этом не было», - уточнила она и добавила, что получила дело в порядке перераспределения и рассмотрела его в течение двух недель. Тем не менее, и этой короткой информации депутатам хватило, чтобы сделать свои тайные выводы по кандидатуре Хатулевой и едва ее не прокатить. После перерыва сенсации не случилось, хотя сам расклад голосов оказался весьма показательным: все-таки многим народным избранникам не очень нравится, когда власть «прессует» независимые СМИ.

Затем парламентарии обсудили законопроект о местном самоуправлении, вводящий должность старосты сельского населенного пункта. Предполагается, что жители псковских деревень и сел будут собираться на сходы и выбирать себе старост, то есть людей, решающих какие-то насущные проблемы местной жизни на местах. Дело это добровольное, но какая-то компенсация расходов на исполнение полномочий все же предусмотрена. 

Как отметил спикер Собрания Александр Котов, «закон на самом деле хороший, и его необходимо принимать».

Председатель парламента заявил также, что будет ходатайствовать перед губернатором о приобретении органам сельского самоуправления автомобилей. В итоге большинство депутатов проголосовали за введение института деревенских старост в Псковской области.

Еще один насущный закон, который депутаты приняли сразу в двух чтениях, касался экономики региона, а именно: «утверждения дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Псковской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Псковской области».

Здесь депутаты, в частности, спикер Александр Котов и вице-спикер Борис Полозов высказали администрации ряд претензий, мол, нам предлагают принять невыполнимый закон, и это притом, что закон принимать надо, дабы выйти из «заколдованного круга». Для уха профана-неспециалиста вся эта казуистика звучит крайне загадочно, однако на самом деле вопрос более чем актуален: закон, пусть и с опозданием, должен помочь региону избежать санкций со стороны Минфина, а цена вопроса тут немалая — область могут «наказать» аж на 4 миллиарда рублей.

Омбудсмен Дмитрий Шахов и депутат Анатолий Копосов

Одной из главных тем прошедшей сессии стали доклады псковских омбудсменов: уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова (его отчет депутаты заслушали до перерыва) и двух других — бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева и детской омбудсвумен Натальи Соколовой (эти двое выступили после перерыва). Полностью доклады уполномоченных, со всеми цифрами, таблицами и выкладками, доступны на сайте Собрания, и тем не менее депутаты решили заслушать их краткие версии и задать свои вопросы.

Уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова

Если совсем кратко, то заметно возросло число жалоб на органы полиции и прокуратуры в связи с политической активностью граждан (речь прежде всего о протестных митингах и пикетах); предприниматели же в большинстве своем жалуются на налоговую инспекцию, которая, впрочем, выигрывает в судах 95% всех дел. Однако слово «кошмарить» в отношении ситуации с бизнесом в регионе Аркадий Мурылев употреблять отказался. 

Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев

В свою очередь Наталья Соколова объяснила депутатам, почему резко, почти в три раза, снизилось на Псковщине число семей-усыновителей. «Потому, что вместо усыновления детей берут под опеку, чтобы ребенок имел больше социальных гарантий от государства», - пояснила детская омбудсвумен. Если перевести с чиновничьего на русский, опекуны получают на детей от государства больше денег, чем усыновители. Вице-спикер Анатолий Копосов высказал пожелание, чтобы усыновителей все же было больше, чем опекунов, но всем понятно, что это пожелание исключительно «благое». 

Александр Донецкий

 

Пресс-портрет
Гречин Виктор Алексеевич Депутат Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва, Генеральный директор ЗАО "Агрофирма Победа" Шлосберг Лев Маркович
Шахов Дмитрий Владимирович Котов Александр Алексеевич
Копосов Анатолий Петрович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Полозов Борис Геннадьевич
Сорокин Юрий Юрьевич Депутат Псковского областного Собрания пятого созыва по избирательному округу № 5 Соколова Наталия Викторовна
Мурылев Аркадий Анатольевич Севастьянов Алексей Анатольевич
Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
Псковские власти предлагают ввести в регионе трехдневное безвизовое пребывание иностранных туристов. Поддерживаете ли вы эту инициативу?
В опросе приняло участие 303 человека
25.04.2019, 23:070 Прямые выборы мэров, вопрос на 4 миллиарда и «кошмарят» ли на Псковщине бизнес 25.04.2019, 22:300 Участники клуба «Будем здоровы» псковского Красного Креста узнали о плохом и хорошем холестерине 25.04.2019, 22:150 В Опочке дан старт Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 25.04.2019, 22:000 На 24-ю международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках зарегистрировались 30 пилотов
25.04.2019, 21:350 Андрей Корнев: Упрощение порядка декларирования доходов очень актуально для неконкурентной среды советов сельских поселений 25.04.2019, 21:310 С 26 апреля оплачивать проезд банковской картой можно будет в автобусах №17 и №25 25.04.2019, 21:150 Сотрудники псковского УФСИН приняли участие во Всероссийском совещании по вопросам деятельности оперативных подразделений 25.04.2019, 20:500 Межрайонные службы ранней помощи в Псковской области получили новые автомобили
25.04.2019, 20:300 В Псковском Красном Кресте состоялась очередная дружеская встреча «бабушек» и школьников 25.04.2019, 20:150 Вадим Афанасьев: Пусть о доходах отчитываются те, кто много зарабатывает 25.04.2019, 20:000 Жителю Пыталовского района пришлось оплатить 33 тыс. рублей долга, чтобы продать свою квартиру 25.04.2019, 19:450 Акция «Неделя без турникетов» в очередной раз доказала заинтересованность псковских школьников в технических профессиях
25.04.2019, 19:411 Поезд «Ласточка» по маршруту «Псков-Санкт-Петербург» встал в Торошино 25.04.2019, 19:300 Владимир Яников: Абсурдно заставлять работающих на общественных началах сельских депутатов отчитываться о доходах 25.04.2019, 19:200 1 мая в Пскове будет временно ограничено движение транспорта 25.04.2019, 19:150 Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России обращает внимание жителей региона на опасность падения детей из окон
25.04.2019, 18:554 Александр Котов: Отмена отчетов о доходах для сельских депутатов поможет избежать дефицита кадров 25.04.2019, 18:350 В Псковской области продолжается розыск мужчины, пропавшего в 2018 году 25.04.2019, 18:330 Дети понедельника 25.04.2019, 18:201 Опыт по упрощению порядка декларирования доходов можно было бы расширить и на депутатов районных собраний - Геннадий Григорьев
25.04.2019, 18:061 Ушел из жизни заведующий кафедрой географии ПсковГУ, доцент Александр Слинчак 25.04.2019, 18:030 Наталья Федорова о ситуации в Псковском районе и стратегии развития 25.04.2019, 17:520 Завтра в Псковской области синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков 25.04.2019, 17:440 Дарья Козьякова: Из-за деклараций сельских депутатов приходится уговаривать пойти на выборы
25.04.2019, 17:371 В Минздраве раскрыли тайну «правильного» шашлыка 25.04.2019, 17:181 Александр Котов предложит губернатору приобрести транспорт для сельских поселений 25.04.2019, 17:170 Михаил Ведерников поблагодарил Виктора Иващенко за вклад в развитие местного самоуправления 25.04.2019, 17:141 Власти Пскова признали утратившими силу два постановления, касающихся вопросов организации транспортного обслуживания
25.04.2019, 17:144 Единороссы посадили деревья на улице Текстильной в Пскове 25.04.2019, 17:050 Рекордное число поисковиков собрала 25-я «Вахта Памяти» 25.04.2019, 17:010 В Псковском гуманитарном лицее установили современную систему безопасности 25.04.2019, 16:540 Джонни Депп хочет жениться на танцовщице из Петербурга
25.04.2019, 16:440 Псковская областная библиотека стала участником акции «Читаем детям о войне» 25.04.2019, 16:391 Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев 26 апреля встретится с предпринимателями в Великих Луках 25.04.2019, 16:370 Обновление Усвятского Дома культуры продолжится 25.04.2019, 16:360 Александр Котов будет контролировать качество строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в Плюссе и Новоржеве
25.04.2019, 16:320 На праздник в честь дня рождения аквапарка «Акваполис» приглашают псковичей 25.04.2019, 16:230 По поручению губернатора будет отремонтирована кровля Усвятской средней школы 25.04.2019, 16:190 Участники конкурса «Полярная звезда» под Псковом прошли по «минному полю» 25.04.2019, 16:130 В Церковищенском доме-интернате отремонтируют кровлю
25.04.2019, 16:070 Псковский клуб T.I.R приглашает на HYPNOTIC TRIBE 26 апреля 25.04.2019, 16:040 Кинематографисты, работающие над фильмом «Учености плоды», осмотрели будущие съемочные локации в Михайловском 25.04.2019, 15:573 Александр Котов: Нужно просить о смягчении условий погашения госдолга у премьер-министра РФ 25.04.2019, 15:540 Интеллектуальный турнир «Знатоки олимпизма» состоялся в Великих Луках
25.04.2019, 15:452 Сантехник и ресторатор пополнили список участников предварительного голосования по выборам в Псковскую гордуму 25.04.2019, 15:270 В Псковском филиале Почты России выбрали лучших почтальонов и водителей 25.04.2019, 15:250 Проблемы современных подростков станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 25.04.2019, 15:050 Сельским депутатам упростили порядок декларирования доходов
25.04.2019, 15:040 Почта России сообщает о режиме работы в праздничные дни 25.04.2019, 15:001 Единый день уборки проходит сегодня в Пскове 25.04.2019, 14:500 В регламент областного Собрания депутатов внесены изменения 25.04.2019, 14:492 День Знамени Победы отметят в Идрице 30 апреля
25.04.2019, 14:420 Нагрудный знак депутата регионального парламента получил новый герб Псковской области 25.04.2019, 14:270 Участники академии молодых предпринимателей защитили свои бизнес-проекты 25.04.2019, 14:260 Четыре мировых судьи переизбраны в Псковской области 25.04.2019, 13:570 Аркадий Мурылев: Псковский бизнес подвергся 4 тысячам внеплановых проверок в 2018 году
25.04.2019, 13:490 Псковским депутатам предложили помочь с устранением потенциально опасных объектов для детей 25.04.2019, 13:368 Наталья Федорова о «Титан-Полимере»: Каждый, кто заботится о Псковской области, должен понимать, что нужно идти вперед 25.04.2019, 13:270 Медведев поручил немедленно погасить долги по зарплатам в госучреждениях 25.04.2019, 13:250 Петергоф официально открывает летний сезон
25.04.2019, 13:200 Наталья Федорова: Улучшение качества водоснабжения и ремонт дорог - наши приоритетные задачи 25.04.2019, 13:190 Псковский омбудсмен: Жалобы на правоохранительные органы в регионе сократились в два раза в 2018 году 25.04.2019, 13:080 Российские туристы берут с собой на отдых за рубеж кипятильники, гречку и колбасу - опрос 25.04.2019, 13:080 Путин назвал итоги выборов на Украине провалом политики Порошенко
25.04.2019, 13:040 Обвиняемый в сбыте наркотиков заключен под стражу в Печорском районе 25.04.2019, 13:030 Дмитрий Шахов: В 2018 году отмечен значительный рост обращений граждан, связанных с политическими правами 25.04.2019, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 25.04.2019, 13:010 Все службы Пскова доложат о подготовке к Ганзейским Дням на майской сессии гордумы
25.04.2019, 12:552 Наталья Федорова: В Псковском районе идет масштабное строительство жилых домов 25.04.2019, 12:510 За вымогательство и похищение паспорта осужден житель Псковского района 25.04.2019, 12:460 Областная библиотека приглашает на программу «Памяти памяти» 25.04.2019, 12:400 Псковский Росреестр дал разъяснения по вопросу регистрации теплиц
25.04.2019, 12:300 В Псковской области с опозданием приняли закон о допсоглашениях по погашению госдолга 25.04.2019, 12:240 «Сообразим на троих»: Что случилось за неделю? 25.04.2019, 12:230 В региональный закон о капремонте внесли устраняющие противоречия с Жилищным кодексом РФ поправки 25.04.2019, 12:210 В Великих Луках проверили качество ремонта двора в рамках проекта «Единой России»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.