Политика

Прямые выборы мэров, вопрос на 4 миллиарда и «кошмарят» ли на Псковщине бизнес

В «повестке дня» 32-й сессии Псковского областного Собрания депутатов значилось 14 вопросов, но один, возможно, самый резонансный, инициированный лидером псковского «Яблока» Львом Шлосбергом, - о состоянии «бесплатной» системы здравоохранения региона и обеспеченности медицинскими кадрами, - «вылетел» из списка по причине пребывания губернатора и руководителя профильного комитета в Москве. Еще один вопрос, четвертый, - о порядке рассмотрения петиций граждан, - самолично снял его автор, первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко. Зато и тот, и другой, и яблочник, и зюгановец, выступили перед коллегами с трибуны в рамках так называемых «пятиминуток гнева», обычно предваряющих работу сессии.

Смотрите также В регламент областного Собрания депутатов внесены изменения

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов и его заместитель Юрий Сорокин

На этот раз, правда, обошлось без гневных филиппик. Коммунист Алексеенко, в последние месяцы вместе с другими оппозиционерами активно обсуждающий пресловутую «мусорную реформу» и выступающий против строительства под Псковом химического завода «Титан-Полимер», предложил создать некий Общественный совет по экологии, куда вошли бы представители власти, исполнительной и законодательной, эксперты и общественники.

Смотрите также Коммунисты предложили создать в Псковской области общественный совет по экологии

Депутат Алексей Севастьянов

По мотивам тематики 10-го международного экологического форума, прошедшего в столице в марте, Петр Алексеенко говорил о необходимости общественного парламентского контроля и принятия отдельного закона об экологической информации. Что касается «мусорной реформы», то персек присоединился к мнению, согласно которому «реформа идет с пробуксовкой, в том числе и в Псковской области».

Депутаты Наталья Мельникова и Виктор Гречин

Лев Шлосберг обратился к своей «любимой» теме и в четвертый раз в нынешнем созыве внес на рассмотрение Собрания вопрос о статусе и прямых выборах глав двух крупнейших муниципалитетов — Пскова и Великих Лук. Здесь напомним, что три предыдущие попытки внести поправки в закон о местном самоуправлениии закончились фиаско. По словам Шлосберга, «именно областной парламент обладает полномочиями возвратить прямые выборы 250 тысячам избирателей, которые давно ждут этого решения».

При этом, сам же яблочник и объяснил в подробностях причину, по которой «партия власти» раз за разом отклоняет его предложения об изменении закона: в городах сильны протестные настроения, и результаты выборов подчас непредсказуемы, власть в городах труднее получить и легче потерять, тогда как избранный мэр неизбежно превращается во влиятельную политическую фигуру. «Надеюсь на вашу политическую волю», - закончил человек-фракция свой очередной спич.

Далее депутаты рассмотрели кандидатуры четырех мировых судей, по которым им предстояло тайно проголосовать в течение перерыва.

Обычно подобные процедуры проходят в Собрании «без шума и пыли», но сегодня некоторая закавыка случилась с Екатериной Хатулевой, претендовавшей на судебный участок №38 (город Псков), которую депутаты чуть было не «прокатили»: против проголосовало 13 народных избранников, и не хватило буквально одного голоса, чтобы кандидатуру Хатулевой отклонить.

Обстоятельства столь неожиданной «обструкции» со стороны почти трети депутатов содержались в вопросе Льва Шлосберга по обстоятельствам судебного заседания 7 февраля 2019 года, по которому была оштрафована Псковская Лента Новостей. Так вот, депутат Шлосберг спросил у г-жи Хатулевой, обращались ли к ней «во внепроцессуальном порядке» некие политически заинтересованные лица? «Если такие обращения были, как они зафиксированы, и где с ними можно ознакомиться?», - поинтересовался депутат, и понятно, что эти вопросы звучали почти как «утверждения» в жанре легкого троллинга.

Разумеется, Екатерина Хатулева все «внепроцессуальные контакты» категорически отрицала и дело комментировать отказалась, поскольку оно находится в стадии обжалования. «Внепроцессуального общения не было до момента рассмотрения дела, соответственно никакого размещения информации об этом не было», - уточнила она и добавила, что получила дело в порядке перераспределения и рассмотрела его в течение двух недель. Тем не менее, и этой короткой информации депутатам хватило, чтобы сделать свои тайные выводы по кандидатуре Хатулевой и едва ее не прокатить. После перерыва сенсации не случилось, хотя сам расклад голосов оказался весьма показательным: все-таки многим народным избранникам не очень нравится, когда власть «прессует» независимые СМИ.

Смотрите также Четыре мировых судьи переизбраны в Псковской области

Затем парламентарии обсудили законопроект о местном самоуправлении, вводящий должность старосты сельского населенного пункта. Предполагается, что жители псковских деревень и сел будут собираться на сходы и выбирать себе старост, то есть людей, решающих какие-то насущные проблемы местной жизни на местах. Дело это добровольное, но какая-то компенсация расходов на исполнение полномочий все же предусмотрена.

Как отметил спикер Собрания Александр Котов, «закон на самом деле хороший, и его необходимо принимать».

Председатель парламента заявил также, что будет ходатайствовать перед губернатором о приобретении органам сельского самоуправления автомобилей. В итоге большинство депутатов проголосовали за введение института деревенских старост в Псковской области.

Смотрите также В псковских селах и деревнях появятся старосты

Еще один насущный закон, который депутаты приняли сразу в двух чтениях, касался экономики региона, а именно: «утверждения дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении бюджету Псковской области из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Псковской области».

Смотрите также В Псковской области с опозданием приняли закон о допсоглашениях по погашению госдолга

Здесь депутаты, в частности, спикер Александр Котов и вице-спикер Борис Полозов высказали администрации ряд претензий, мол, нам предлагают принять невыполнимый закон, и это притом, что закон принимать надо, дабы выйти из «заколдованного круга». Для уха профана-неспециалиста вся эта казуистика звучит крайне загадочно, однако на самом деле вопрос более чем актуален: закон, пусть и с опозданием, должен помочь региону избежать санкций со стороны Минфина, а цена вопроса тут немалая — область могут «наказать» аж на 4 миллиарда рублей.

Омбудсмен Дмитрий Шахов и депутат Анатолий Копосов

Одной из главных тем прошедшей сессии стали доклады псковских омбудсменов: уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова (его отчет депутаты заслушали до перерыва) и двух других — бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева и детской омбудсвумен Натальи Соколовой (эти двое выступили после перерыва). Полностью доклады уполномоченных, со всеми цифрами, таблицами и выкладками, доступны на сайте Собрания, и тем не менее депутаты решили заслушать их краткие версии и задать свои вопросы.

Уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова

Если совсем кратко, то заметно возросло число жалоб на органы полиции и прокуратуры в связи с политической активностью граждан (речь прежде всего о протестных митингах и пикетах); предприниматели же в большинстве своем жалуются на налоговую инспекцию, которая, впрочем, выигрывает в судах 95% всех дел. Однако слово «кошмарить» в отношении ситуации с бизнесом в регионе Аркадий Мурылев употреблять отказался.

Бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев

В свою очередь Наталья Соколова объяснила депутатам, почему резко, почти в три раза, снизилось на Псковщине число семей-усыновителей. «Потому, что вместо усыновления детей берут под опеку, чтобы ребенок имел больше социальных гарантий от государства», - пояснила детская омбудсвумен. Если перевести с чиновничьего на русский, опекуны получают на детей от государства больше денег, чем усыновители. Вице-спикер Анатолий Копосов высказал пожелание, чтобы усыновителей все же было больше, чем опекунов, но всем понятно, что это пожелание исключительно «благое».

Александр Донецкий