Политика

Эксперт: В «Яблоке» нарастает движение вернуть Григория Явлинского на пост председателя партии

В «Яблоке» нарастает движение вернуть Григория Явлинского на пост председателя партии, а не выбирать между заместителем председателя партии Николаем Рыбаковым и лидером псковских «яблочников» Львом Шлосбергом. Об этом в своем телеграм-канале написал российский журналист, главный редактор, совладелец и ведущий радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Выборы нового лидера «Яблока» пройдут на съезде 13-14 декабря. Ранее Венедиктов писал, что борьба за пост председателя «Яблока» на грядущем съезде ожидается между Николаем Рыбаковым и Львом Шлосбергом.

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Сейчас партию возглавляет депутат карельского заксобрания Эмилия Слабунова, она была избрана на пост председателя «Яблока» в конце 2015 года. Она пока не заявляла о планах выдвинуть свою кандидатуру на новый четырехлетний срок.

Григорий Явлинский являлся лидером политической партии «Яблоко» с 1993 по 2008 год.