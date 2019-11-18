Политика

Медведев: Если кто-то стесняется быть в рядах «Единой России», лучше выйти из них

Премьер-министр, председатель «Единой России»Дмитрий Медведев поставил перед партией задачу хорошо подготовится к выборам в Госдуму в 2021 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 2021 году нам предстоят выборы в Государственную думу. Весь следующий год мы должны посвятить тому, чтобы к думской кампании партия "Единая Россия" подошла на пике сил и возможностей», - указал Медведев, выступая на съезде партии 23 ноября.

В качестве одной из главных задач он назвал необходимость «сделать партию неуязвимой для политических оппонентов».

Премьер считает, что «Единая Россия» должна победить на выборах 2020 года «честно, уверенно, безоговорочно».

Наряду с этим Дмитрий Медведев посоветовал членам партии выйти из нее, если они собираются идти на выборы как самовыдвиженцы. «Считаю, что кандидаты от "Единой России" должны гордиться своей партийной принадлежностью. А если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из них. Освободить место для тех, кто верит в будущее партии, кто готов работать на нее, на всю страну», - заявил Медведев.

Кроме того, Дмитрий Медведев подтвердил, что нарушение этических норм единороссами и впредь будет жестко караться, в том числе исключением из партии. «Мы и дальше будем следить за тем, как ведут себя члены партии», - заявил он. - Реакция на нарушения этических норм будет жесткой. Вплоть до исключения из партии». Медведев также сообщил, что более 150 обращений граждан поступило за девять месяцев работы в комиссию «Единой России» по этике. «Ни одно не должно остаться без внимания», - заключил он.

«Единая Россия», по убеждению Медведева, доказала свою эффективность как правящая политическая сила и осознает свою ответственность за развитие страны. «У "Единой России" - повышенная ответственность, ... ответственность за историческую судьбу России», - продолжил Медведев, отметив, что «лидерам многое дано», но и спрашивают с них больше. «"Единая Россия" осознает свою ответственность. Суть нашего лидерства - в том, чтобы принимать решения, которые нужны стране, разъяснить конечно, их людям, а когда идешь на выборы - убеждать избирателей в том, что эти решения были выбраны правильно», - сказал премьер.

Медведев заключил, что уверенность гражданам России в правильности этих решений «должна дать в конечном счете сама жизнь» в стране.