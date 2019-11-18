Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Да будет свет!
«Бригадный Подряд» в Пскове
Андрей Левшинов. Поток и энергетика
Монобизнес vs. многопрофильность
Онлайн-конференция для псковских НКО
Новогодние программы для детей
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Здоровый хлеб со скидкой
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Где отпраздновать корпоратив?
Старт «недели №1»
Мембранные сапоги Nordman
Путь к сердцу машины
Вкусные мероприятия
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Плати за ЖКУ удобно
 
 
 
ещё Политика 18.11.2019 12:4310 ПЛН завершает сбор предложений в рамках проекта «100 самых влиятельных псковичей-2019» 23.11.2019 14:491 Медведев: Если кто-то стесняется быть в рядах «Единой России», лучше выйти из них 23.11.2019 14:381 Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников, добиваясь нужных для граждан решений 23.11.2019 13:282 Александр Козловский поделился своими ожиданиями от XIX съезда партии «Единая Россия» 23.11.2019 13:070 XIX съезд «Единой России» открылся в Москве 23.11.2019 09:532 XIX съезд партии «Единая Россия» пройдет сегодня в Москве
 
 
 
Самое популярное 22.11.2019 08:539 Бузова в трусах выскочила на набережную Петербурга 19.11.2019 17:2822 Петербургский политтехнолог Петр Бычков может занять пост в администрации Псковской области 18.11.2019 10:274 Минздрав подготовил проект для оптимизации работы поликлиник 16.11.2019 22:2910 Подрядчик отчитался о ходе строительства гипермаркета Leroy Merlin в Пскове. ФОТО 19.11.2019 12:225 В погоню со стрельбой вылилось задержание автомобиля в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Медведев: Если кто-то стесняется быть в рядах «Единой России», лучше выйти из них

23.11.2019 14:49|ПсковКомментариев: 1

Премьер-министр, председатель «Единой России»Дмитрий Медведев поставил перед партией задачу хорошо подготовится к выборам в Госдуму в 2021 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В 2021 году нам предстоят выборы в Государственную думу. Весь следующий год мы должны посвятить тому, чтобы к думской кампании партия "Единая Россия" подошла на пике сил и возможностей», - указал Медведев, выступая на съезде партии 23 ноября.

В качестве одной из главных задач он назвал необходимость «сделать партию неуязвимой для политических оппонентов».

Премьер считает, что «Единая Россия» должна победить на выборах 2020 года «честно, уверенно, безоговорочно».

Наряду с этим Дмитрий Медведев посоветовал членам партии выйти из нее, если они собираются идти на выборы как самовыдвиженцы. «Считаю, что кандидаты от "Единой России" должны гордиться своей партийной принадлежностью. А если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из них. Освободить место для тех, кто верит в будущее партии, кто готов работать на нее, на всю страну», - заявил Медведев.

Кроме того, Дмитрий Медведев подтвердил, что нарушение этических норм единороссами и впредь будет жестко караться, в том числе исключением из партии. «Мы и дальше будем следить за тем, как ведут себя члены партии», - заявил он. - Реакция на нарушения этических норм будет жесткой. Вплоть до исключения из партии». Медведев также сообщил, что более 150 обращений граждан поступило за девять месяцев работы в комиссию «Единой России» по этике. «Ни одно не должно остаться без внимания», - заключил он.

«Единая Россия», по убеждению Медведева, доказала свою эффективность как правящая политическая сила и осознает свою ответственность за развитие страны. «У "Единой России" - повышенная ответственность, ... ответственность за историческую судьбу России», - продолжил Медведев, отметив, что «лидерам многое дано», но и спрашивают с них больше. «"Единая Россия" осознает свою ответственность. Суть нашего лидерства - в том, чтобы принимать решения, которые нужны стране, разъяснить конечно, их людям, а когда идешь на выборы - убеждать избирателей в том, что эти решения были выбраны правильно», - сказал премьер.

Медведев заключил, что уверенность гражданам России в правильности этих решений «должна дать в конечном счете сама жизнь» в стране.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Каким вы видите будущее российско-белорусских отношений?
В опросе приняло участие 495 человек
Сюжет: XIX съезд партии «Единая Россия» Медведев: Если кто-то стесняется быть в рядах «Единой России», лучше выйти из них Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников, добиваясь нужных для граждан решений «Единая Россия» создаст Правозащитный центр для граждан Александр Козловский поделился своими ожиданиями от XIX съезда партии «Единая Россия» XIX съезд «Единой России» открылся в Москве Татьяна Ефимова: Задача всех единороссов - думать, как улучшить жизнь людей Съезд «Единой России» фактически даст старт парламентской избирательной кампании, заявляют в партии XIX съезд партии «Единая Россия» пройдет сегодня в Москве Псковские единороссы определись с делегатами на XIX съезд партии в Москве
23.11.2019, 15:030 Российские фигуристки выиграли все этапы Гран-при в одиночном катании 23.11.2019, 14:530 Минтруд разъяснил правила досрочного выхода на пенсию при потере работы 23.11.2019, 14:491 Медведев: Если кто-то стесняется быть в рядах «Единой России», лучше выйти из них 23.11.2019, 14:381 Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников, добиваясь нужных для граждан решений
23.11.2019, 14:212 «Единая Россия» создаст Правозащитный центр для граждан 23.11.2019, 14:140 Открытый турнир по самбо «Память» прошел в Великих Луках 23.11.2019, 13:571 Проект псковских специалистов по организации общения бизнеса стал одним из лучших 23.11.2019, 13:400 Псковичей ждет морозное воскресенье
23.11.2019, 13:282 Александр Козловский поделился своими ожиданиями от XIX съезда партии «Единая Россия» 23.11.2019, 13:103 Татьяна Ефимова: Задача всех единороссов - думать, как улучшить жизнь людей 23.11.2019, 13:090 Псковичей предупреждают о приближении периода ледостава 23.11.2019, 13:070 XIX съезд «Единой России» открылся в Москве
23.11.2019, 12:500 Конференция, посвященная 75-летию Великолукской области, прошла в Великих Луках 23.11.2019, 12:331 Жительницу Бежаниц уличили в фиктивной регистрации двух таджиков 23.11.2019, 12:160 Куратор доброхотского движения в «Михайловском»: За сезон добровольные помощники музея выполнили внушительный объем работы 23.11.2019, 11:570 Соседки по несчастью
23.11.2019, 11:420 Устанавливаются очевидцы ДТП, произошедшего на Коммунальной 20 ноября 23.11.2019, 11:301 Регионам выделят почти 339 млн рублей на празднование Дня Победы 23.11.2019, 11:160 Студенты Псковского колледжа искусств посетили Санкт-Петербургский Международный культурный форум 23.11.2019, 10:580 В ИК-4 прошло офицерское собрание
23.11.2019, 10:390 «Юные дарования Псковщины» выступят в БКЗ Псковской филармонии 23.11.2019, 10:260 Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу 23.11.2019, 10:110 Псков вошел в пятерку самых дешевых направлений на Новый год 23.11.2019, 09:532 XIX съезд партии «Единая Россия» пройдет сегодня в Москве
23.11.2019, 09:390 На следующей неделе выездную диспансеризацию и вакцинацию можно будет пройти на «Маяке» 22.11.2019, 22:4213 Путин потребовал добиться роста экономики в ближайшие три года 22.11.2019, 22:190 Студенты ПсковГУ сразятся в ночном турнире по DOTA 2 и CS:GO 22.11.2019, 21:530 «Роскосмос» предупредил о летящем к Земле астероиде
22.11.2019, 21:360 Псковская и Ленинградская области заключили соглашение в сфере туризма 22.11.2019, 21:140 Слет пушкинских доброхотов пройдет в «Михайловском» 22.11.2019, 20:550 Отправиться на новогодних каникулах к православным святыням Кронштадта и Петербурга приглашают псковичей 22.11.2019, 20:342 «Акценты» Донецкого: В ожидании новых вождей и пешеходного центра Пскова
22.11.2019, 20:241 «Дети войны» и «Патриоты Псковского края» просят губернатора восстановить память о зверствах фашистов и власовцев 22.11.2019, 20:020 В Пскове определены лучшие социальные проекты года 22.11.2019, 19:381 Рейтинг политической активности. 15-22 ноября 22.11.2019, 19:190 Каждый второй российский заемщик отдает за кредиты большую часть своих доходов
22.11.2019, 18:580 Псковские медиа: Новые формы коммуникации (новые медиа) 22.11.2019, 18:460 Великолукский суд вынес приговор бомжу, задержанному при похищении сумки с вещами на 70 тысяч рублей 22.11.2019, 18:340 Стейк-хаус «Филей» приглашает псковичей на фирменные стейки за рубль 22.11.2019, 18:230 Псковская область намерена привлечь еще 2 кредита с лимитами по миллиарду рублей на покрытие дефицита бюджета
22.11.2019, 18:101 Псковская епархия подготовит документы по планировке территории улицы Воеводы Шуйского 22.11.2019, 18:0910 Тамара Шулакова о строительстве АЗС у Мирожского монастыря: Свободу памятникам! Дайте им обзор, наконец 22.11.2019, 18:030 До 10 градусов мороза ожидается ночью в Псковской области 22.11.2019, 17:430 В псковской библиотеке «Радуга» прошла очередная «Неделя Добра»
22.11.2019, 17:300 Школьники из Пскова отправились на экскурсию МКС 22.11.2019, 17:261 Псковский мусороперерабатывающий завод «СпецТрансКом»: Для вторичной переработки пригодно 5 - 8% мусора 22.11.2019, 17:230 Начался прием заявок для участия в конкурсе на размещение елочных базаров на территории Пскова 22.11.2019, 17:1511 Вопрос о строительстве АЗС рядом с Мирожским монастырем стоит вынести на общественное обсуждение, считает настоятель обители
22.11.2019, 17:120 Подведены итоги конкурса на присуждение ежегодной премии «Юные дарования Псковщины» 22.11.2019, 17:100 Правительство утвердило антитабачную концепцию до 2035 года 22.11.2019, 17:084 Олег Брячак о строительстве новой АЗС «Псковнефтепродукт»: На каждом углу их заправки, а им все не угомониться 22.11.2019, 16:571 Обсуждению работы регоператора по обращению с ТКО посвятят парламентский час на ближайшей сессии областного Собрания депутатов
22.11.2019, 16:513 Петр Алексеенко: Губернатор предложил публично обсудить вопрос строительства завода «Титан-Полимер» 22.11.2019, 16:500 В Пыталово перед судом предстанут трое граждан Ирана по обвинению в незаконном пересечении границы 22.11.2019, 16:410 Молодежный парламент разрабатывает проект областного закона о поддержке студенческих трудовых отрядов 22.11.2019, 16:403 Андрей Турчак рассказал о создании шести рабочих групп в Генсовете «Единой России»
22.11.2019, 16:1719 «Псковнефтепродукт» настаивает на строительстве АЗС возле памятника ЮНЕСКО 22.11.2019, 16:090 В Пскове состоялись публичные обсуждения результатов работы Россельхознадзора за третий квартал 2019 года 22.11.2019, 16:070 В отделе специального назначения «Зубр» организована выставка детских рисунков 22.11.2019, 16:060 В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, совершившего хищение из магазина
22.11.2019, 16:040 Дополнительные меры поддержки материнства и детства Михаил Ведерников обсудил с многодетными матерями региона 22.11.2019, 16:020 Чемпионат и первенство города Пскова по каратэ WKF состоятся 30 ноября 22.11.2019, 15:572 Регоператор по обращению с ТКО в Псковской области рассказал о прогрессе в отношении обслуживания жителей региона 22.11.2019, 15:490 Псковская детская больница получила от банка ВТБ сертификат на три миллиона рублей
22.11.2019, 15:492 Лобода украсила собой постер группы Rammstein 22.11.2019, 15:420 Еще один школьник Псковской области вошел в число победителей Национального чемпионата «Абилимпикс» 22.11.2019, 15:410 В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 прошли мероприятия, приуроченные ко Дню матери 22.11.2019, 15:360 Предпринимателей просят поучаствовать в новогоднем оформлении витрин и фасадов Пскова
22.11.2019, 15:100 Псковская таможня информирует о преимуществах использования предварительных решений 22.11.2019, 15:101 Фотофакт: Кто-нибудь уберет бесполезный дорожный знак с Рижского проспекта? 22.11.2019, 15:026 Псковские коммунисты провели очередную акцию в защиту Павла Грудинина 22.11.2019, 14:480 Минимальный стандарт благоустройства городов собрались создать в России
22.11.2019, 14:303 Гендиректор псковского завода «Титан-Полимер» рассказал об опыте сбора полимерных отходов в других регионах 22.11.2019, 14:270 Еще одна детская площадка открыта на округе депутата Псковской гордумы Дениса Иванова 22.11.2019, 14:251 «Шоу талантов» устроят участницы конкурса «Мисс Псков 2019» 24 ноября 22.11.2019, 14:240 «Дело Луначарского» с музыкантами групп «Слезы счастья» и МВВМ. ВИДЕО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.