Медведев: Если кто-то стесняется быть в рядах «Единой России», лучше выйти из них

Премьер-министр, председатель «Единой России»Дмитрий Медведев поставил перед партией задачу хорошо подготовится к выборам в Госдуму в 2021 году, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«В 2021 году нам предстоят выборы в Государственную думу. Весь следующий год мы должны посвятить тому, чтобы к думской кампании партия "Единая Россия" подошла на пике сил и возможностей», - указал Медведев, выступая на съезде партии 23 ноября.
В качестве одной из главных задач он назвал необходимость «сделать партию неуязвимой для политических оппонентов».
Премьер считает, что «Единая Россия» должна победить на выборах 2020 года «честно, уверенно, безоговорочно».
Кроме того, Дмитрий Медведев подтвердил, что нарушение этических норм единороссами и впредь будет жестко караться, в том числе исключением из партии. «Мы и дальше будем следить за тем, как ведут себя члены партии», - заявил он. - Реакция на нарушения этических норм будет жесткой. Вплоть до исключения из партии». Медведев также сообщил, что более 150 обращений граждан поступило за девять месяцев работы в комиссию «Единой России» по этике. «Ни одно не должно остаться без внимания», - заключил он.
«Единая Россия», по убеждению Медведева, доказала свою эффективность как правящая политическая сила и осознает свою ответственность за развитие страны. «У "Единой России" - повышенная ответственность, ... ответственность за историческую судьбу России», - продолжил Медведев, отметив, что «лидерам многое дано», но и спрашивают с них больше. «"Единая Россия" осознает свою ответственность. Суть нашего лидерства - в том, чтобы принимать решения, которые нужны стране, разъяснить конечно, их людям, а когда идешь на выборы - убеждать избирателей в том, что эти решения были выбраны правильно», - сказал премьер.
Медведев заключил, что уверенность гражданам России в правильности этих решений «должна дать в конечном счете сама жизнь» в стране.