Политика

У секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака появились новые заместители

Новыми заместителями секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака стали координатор партийного проекта «Историческая память» депутат Госдумы Александр Хинштейн и вице-губернатор Ленинградской области Сергей Перминов, сообщает РИА Новости.

До сих пор у Турчака было пять заместителей: первый зам Ольга Баталина и замы Андрей Климов, Александр Грибов, Виктор Селиверстов и Евгений Ревенко. Двое последних сегодня покинули эти посты.

Кроме того, в президиум генерального совета вошли руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, секретарь нижегородского отделения, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и депутат Госдумы Михаил Старшинов.

Прекратили членство в президиуме генсовета, в том числе, лидер «Молодой гвардии Единой России» Денис Давыдов и председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. В генсовет партии вошли врио губернатора Севастополя, секретарь севастопольского отделения партии Михаил Развожаев, а также губернатор Брянской области, секретарь брянского отделения Александр Богомаз и другие. Выведена из генсовета была руководитель проектного офиса МГЕР Юлия Перегудова.

Выборы нового состава генсовета были тайными.