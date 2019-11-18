Политика

Медведев предложил укрупнить партийные проекты «Единой России»

Председатель «Единой России», глава правительства Дмитрий Медведев предложил объединить партийные проекты «Единой России» по пяти главным направлениям – здравоохранение, образование, помощь старшему поколению, поддержка молодых семей и благоустройство городской среды. Свое предложение он озвучил на съезде партии, который проходит в Москве.

Фото: ER.RU

«Предлагаю укрупнить партийные проекты. Объединить их по пяти главным направлениям – здравоохранение, образование, помощь старшему поколению, поддержка молодых семей и благоустройство городской среды. Так мы сможем эффективнее сконцентрировать наши усилия. Так мы сможем эффективнее сконцентрировать наши усилия», - сказал Медведев, выступая на пленарном заседании съезда.