Политика

Позитивные ощущения остались у Александра Братчикова от съезда «Единой России»

Позитивные ощущения остались у заместителя секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» Александра Братчикова от ХIX съезда партии, который проходит в Москве. Об этом он сообщил в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей.

Напомним, в партийном съезде он участвует впервые. «Впервые участвую в работе съезда, обстановка позитивная и вдохновляет на будущие большие дела, - поделился впечатлениями Александр Братчиков. - То, что президент одобрил работу партии, позитивно скажется на ее работе в дальнейшем».

Кроме того, Александр Братчиков согласился с тем, что у «Единой России» должен быть налажен тесный диалог с населением. Псковские «единороссы», по его мнению, - не исключение. «Наш с псковичами должен быть постоянным. Это ежедневная работа», - заключил замсекретаря регионального отделения, подчеркнув важность умения брать на себя ответственность.