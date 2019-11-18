Съезд «Единой России» фактически даст старт парламентской избирательной кампании, заявляют в партии

Предстоящий съезд «Единой России» будет нацелен на подготовку к выборам в Госдуму, заявила в пятницу «Интерфаксу» первый замсекретаря Генсовета партии Ольга Баталина.
«На съезде будет дана оценка прошедшим выборам, обновлены партийные институты с акцентом на электоральную составляющую», - сказала Баталина.
Она отметила, что на съезде будет «фактически дан старт кампании 2021 года».
XIX съезд «Единой России» состоится 23 ноября в Москве.
Ряд источников уже анонсировал, что на съезде будут сделаны кадровые перестановки в руководящих органах партии.
Выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года.