Политика

Съезд «Единой России» фактически даст старт парламентской избирательной кампании, заявляют в партии

Предстоящий съезд «Единой России» будет нацелен на подготовку к выборам в Госдуму, заявила в пятницу «Интерфаксу» первый замсекретаря Генсовета партии Ольга Баталина.

«На съезде будет дана оценка прошедшим выборам, обновлены партийные институты с акцентом на электоральную составляющую», - сказала Баталина.

Она отметила, что на съезде будет «фактически дан старт кампании 2021 года».

XIX съезд «Единой России» состоится 23 ноября в Москве.

Ряд источников уже анонсировал, что на съезде будут сделаны кадровые перестановки в руководящих органах партии.

Выборы в Госдуму состоятся в сентябре 2021 года.