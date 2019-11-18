Политика

Александр Котов: «Единая Россия» – ведущая политическая сила, которая оказывает поддержку всем инициативам президента

Заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» прокомментировал Псковской Ленте Новостей основные тезисы, которые озвучил на партийном съезде 23 ноября президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня на съезде принято много решений. Президент принял в нем участие и поблагодарил партию за то, что на протяжении целого ряда лет эта ведущая политическая сила в стране оказывает поддержку всем инициативам президента. Зачастую нам приходится принимать и непопулярные решения, что отражается в рейтинге доверия партии. Но мы понимаем, что это решения, которые будут работать на перспективу и приведут к улучшению жизни людей», - подчеркнул Александр Котов.

Также замсекретаря Псковского регионального отделения «Единой России» отметил, что сегодня принято решение еще раз переформатировать партпроекты, в частности, уменьшить их количество, объединив по пяти направлениям, и увязать их с приоритетными национальными проектами, реализуемыми в стране.

«Мы в региональном отделении тоже поработаем над этим, переформатируем партийные проекты, а также будем осуществлять контроль за реализацией нацпроектов, используя партийный ресурс», - заключил Александр Котов.