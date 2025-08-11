Псковcкая обл.
Политика

Рейтингомер: повышение в УМВД, нацпроект в «деле Ильиной» и Порхов под угрозой исчезновения

11.08.2025 18:48|ПсковКомментариев: 0

Салют! С вами Господин Рейтингомер - автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

 

Всё сказанное здесь — субъективное мнение комментатора. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки.

-5 Наталья Ильина

Самую низкую отрицательную оценку минус пять получает экс-ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина. По сообщениям федеральных СМИ, в ее уголовном деле появляются новые эпизоды. Помимо прочего, правоохранители проверяют госпожу Ильину, обвиняемую в мошенничестве и превышении полномочий, в причастности к хищениям по нацпроекту «Наука и университеты». Тем временем срок содержания экс-ректора вновь продлен — теперь до 7 октября.

-4 Дмитрий Поршнев

Минус четыре ставим активисту из Гдова Дмитрию Поршневу. Суд не удовлетворил административный иск о признании незаконными действий председателя терризбиркома, выразившихся в отказе принять документы для выдвижения кандидатом в депутаты собрания депутатов Гдовского муниципального округа. Отказ мотивирован тем, что Поршнев предоставил документы за пределами установленного срока их подачи в территориальную избирательную комиссию.

-3 Петр Алексеенко

Минус три достается первому секретарю обкома КПРФ Петру Алексеенко. Более недели назад его однопартийцы, ранее покинувшие должности в райкомах в знак протеста против политики руководства и пошедшие на выборы самовыдвиженцами, потребовали реакции персека на публичное заявление секретаря обкома Дмитрия Михайлова. По мнению последнего, они несамостоятельны в своих действиях. Те потребовали объяснений и опровержения. Были возможны различные варианты реакции обкома, но, судя по всему, там заняли «страусиную позицию» и вообще никак публично не отреагировали на выпад.

-2 Ирина Федорова

Двойку со знаком минус схлопотала директор госмедиахолдинга Ирина Федорова. Очень неприятно наблюдать, как госСМИ сейчас пытаются хайповать и хоть немного увеличить число подписчиков на новостях о подруге госпожи Федоровой — арестантке Наталье Ильиной, обвиняемой в мошенничестве. Ранее набравшие в рот воды госпропагандисты переобулись быстро. И вот уже сообщение в духе «Содержание экс-ректора ПсковГУ под стражей продлено» в госмедиахолдинге сопровождают призывом: подписывайтесь на нас, оставляйте бусты!

Возможно, в руководстве госмедиахолдинга рассудили так, что помочь Ильиной ничем не получится, а стянуть с нее, вернее с резонансной темы, ну хоть что-то — было б неплохо.

-1 Юрий Семенов

Тем временем федеральные эксперты опубликовали пессимистичный прогноз, согласно которому в России могут исчезнуть более ста малых городов. Прежде всего — расположенные в северной части страны, а также на периферии. В качестве примера последних приведен наш Порхов.

Понятно, что это не более чем прогноз, пусть и от известных экспертов, однако последовавшие комментарии в телеграм-каналах и соцсетях, как и сам инфоповод, ничего хорошего Порхову не несут. Скорее, наоборот, отражаются на имидже города и попытках местного руководства развивать его.

Как следствие, ставим минус один главе муниципального округа Юрию Семенову.

0 Полина Тихонова

Нейтральную оценку ноль отправляем руководителю регионального отделения Партии возрождения России Полине Тихоновой. С одной стороны, кандидаты от ПВР в очередной раз не зарегистрированы на выборы из-за нарушенной процедуры выдвижения. С другой стороны, благодаря этой информации от облизбиркома многие впервые услышали и узнали: оказывается, есть такая партия! А ее отделение в Псковской области возглавляет бизнесвумен, кстати, еще и руководительница организации охотников и рыболовов.

+1 Юрий Федоров

Плюс один получает полковник полиции Юрий Федоров. Начальник управления по вопросам миграции управления Министерства внутренних дел по Псковской области пошел на повышение. Он назначен заместителем руководителя регионального УМВД по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Что тут скажешь? Направление работы важное, тем более с учетом новых вызовов и угроз.

+2 Антон Мороз, Олег Брячак

Плюс два заслужили сразу двое. Вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз - по итогам проведения мероприятий в честь отмечавшегося в воскресенье Дня строителя. А депутат областного Собрания от «Справедливой России» Олег Брячак — благодаря повышению градуса активности в публичной сфере: главный псковский эсер провел пресс-конференцию и выступил с инициативами по тарифному регулированию.

+3 Дмитрий Мельников

Плюс три заработал руководитель регионального отделения общественной организации «Деловая Россия», председатель совета директоров ПАО «Авар» Дмитрий Мельников. Положительную оценку выставляем по итогам рабочей поездки в Москву в центральный офис «Деловой России» и подписания там модульного плана работы. Как отмечают в организации, это открывает новые возможности для координации усилий между региональным отделением и федеральным офисом.

+4 Митрополит Матфей

Плюс четыре ставим митрополиту Псковскому и Порховскому Матфею. На минувшей неделе в Пскове у стен духовной семинарии на улице Советской открыли памятник Патриарху Московскому и всея Руси Тихону.

А в Печорах владыка представил реабилитационный центр для участников специальной военной операции и членов их семей. К сказанному добавим, что в псковской епархии сейчас готовятся к важному событию - 13 августа в городе встретят мощи святителя Тихона, 100-летие со дня кончины которого отмечается в этом году.

+5 Михаил Ведерников

Плюс пять получает Михаил Ведерников. Губернатор принимал в регионе экс-премьер-министра, ныне руководителя Императорского Православного Палестинского Общества и благотворительного фонда «Христианское милосердие» Сергея Степашина.

Вместе открыли сразу два памятника в Пскове — княгине Ольге и одному из главных подвижников РПЦ святителю Тихону.

Кроме того, отмечаем продолжение сотрудничества Псковской области с другими регионами и ближним зарубежьем. В конце недели губернатор во главе большой делегации отправился в Абхазию, где сегодня участвовал в рабочих встречах, совещаниях и торжественных мероприятиях.

Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. До встречи через неделю!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов, УМВД России по Псковской области, ТИК Псковского района, социальные сети

Источник: Псковская Лента Новостей
